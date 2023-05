Sabela Fole: “Nunca plantexamos reabrir Fefiñáns, pero non podes pechala de súpeto cun valo oxidado”

A avogada Sabela Fole é a primeira muller candidata do PP e deu o salto á política hai catro anos por unha vila “mellor”. Elixiu ao partido líder da oposición porque “foi o único que loitou por Cambados; fixo todo o que temos. Fomos a envexa do Salnés”. Ten confianza en que recuperarán a maioría absoluta que perderon hai oito anos porque “hai un clamor de cambio na rúa” e ela vén “a dalo todo por Cambados”.

Sabe que din que é boa candidata para o PP, pero é inexperta porque leva catro anos en política?

Non sabía, pero un currículo de moitos anos non é un valor engadido, pode darche un coñecemento máis cercano pero eu preocupeime por telo. A miña aposta é forte e teño compromiso, ganas e xente moi válida, iso é o preciso. O PP foi o que levantou e fixo o Cambados que temos e serei quen de levar ese legado.

Por que o salto á política?

Pola miña profesión sempre tiven vocación de servizo público e son moi activa. Aquí teño a miña vida e quería facer un Cambados mellor. Iso deume o pulo para poñerme ao fronte do meu partido e devoverlle o lugar que sempre tivo no Salnés.

Que cualidades ten par ser unha boa alcaldesa?

Son moi traballadora, empática, responsable e estou comprometida. Non teño pereza de dedicarlle as moitas horas que precisa e son fiel á miña palabra: Sacarei adiante as miñas propostas. Son cualidades que debe ter un político e que agora fan moita falta.

Como definiría este mandato?

De parálise e decadencia. Perdéronse máis de dous millóns de inversións, non se atende aos veciños, non se fan labores de mantemento e limpieza, non solucionaron os problemas coas instalacións deportivas, a praza sen facer, Urbanismo paralizado... Todo o mundo está descontento, percíbese. Non fixo nada, non hai nada que mereza ser resaltado.

Nas anteriores eleccións, os partidos do cuatripartito subiron, salvo o BNG, e o PP tamén baixou. Se o facía tan ben, por que os veciños o castigaron nas urnas?

Non foi un castigo ao PP. O voto dividiuse moito ao haber tantas forzas, pero agora a xente é consciente da realidade e na rúa hai un clamor polo cambio.

Unha das críticas máis habituais é que aquí votan a favor dos veciños e en Santiago toman decisións contrarias. Se algo é xusto, loita contra as súas siglas?

Totalmente. Nos plenos non nos temblou a man para votar pola sanidade, a mexilla... O motivo polo que entrei en política, e lidero a miña candidatura, é o interese da nosa xente, que está por riba de calquera sigla e das miñas, por suposto.

Ten que recoñecer que en sanidade pasaron cousas incomprensibles como que o venres do Albariño non houbera médico no PAC.

Efectivamente hai moito que mellorar, pero temos un problema tremendo de falta de médicos, pasa a nivel estatal. Dende a Xunta estamos facendo todo o posible e, de feito, aprobouse unha iniciativa lexislativa –PSOE e BNG votaron en contra– e grazas a iso temos tres médicos. Non é sinxelo e temos que pedirlle ao Estado que aumente as prazas MIR.

O plan especial foi un auténtico “vía crucis”. Culpa de Portos ou dos gobernos de esquerdas?

Non hai vontade política de facer a praza de abastos porque enténdese como un proxecto do PP, que deixou tres millóns e o proxecto feito. Houbo moitos retrasos porque tardaron en tramitar requerimentos feitos pola Xunta, nalgún caso dun ano, e está no expediente. Hai moitas administracións implicadas, si, pero hai que ser dilixentes, estar enriba do proceso e sentarse coas administracións. É máis cómodo botarlle a culpa á Xunta. A praza é vital e está vendendo un produto excepcional nun lugar deplorable.



Que habería de novo coa súa Alcaldía?

Atraería inversións para revitalizar Cambados e é fundamental ampliar o polígono e dotalo dunha gardería. O turismo é unha das fontes máis importantes para xerar riqueza e na nova praza haberá un lugar de degustación da nosa vieira para atraer aos peregrinos do Camiño de Santiago partindo dunhas escrituras antigas onde se di que a mítica cuncha só podían vendela mulleres de Cambados e Ferrol. E a praia no Saco de Fefiñáns hai que facela, daranos un pulo importantísimo e temos un proxecto moi ambicioso, pero realista. E á Festa do Albariño hai que darlle outro enfoque e da man do Consello Regulador. Tivemos o pobo atrancado dúas semanas, dúas inauguracións, os hostaleiros sen saber se podían poñer terrazas… Foi totalmente improdutivo. Faremos todo o necesario, e que non se fai, e temos novas propostas.

Recuperaría a comporta? Provocou moito rexeitamento no seu momento.

Estamos estudando a mellor opción técnica e queremos sentarnos coa Cofradía e as mariscadoras.

Volverían os coches a Fefiñáns?

Nunca dixen iso. O que non podes é pechala do día á mañá poñendo uns valos oxidados, sen alternativas e sen dinamizala nin ter previsión de posibles problemas como houbo co acceso a residentes e a carga e descarga. E recuperar o acceso de San Benito é bonito, pero non é unha prioridade agora mesmo.

Entón a mantería pechada?

Nunca nos plantexamos abrila; o PP non aposta por abrila, aposta por dinamizala.

Teme que Vox lles reste votos?

Non, carece de equipo e de programa de goberno.

No caso de que non lograra a maioría, están abertos a pactos?

Imos acadar o noveno concelleiro da maioría. Estamos traballando moitísimo e xerando ilusión, cada vez percibo máis apoio.

Pero hai que estar abertos a todos os escenarios, non?

Veremos se nos temos que sentar con alguén. O PP é un partido aberto ao diálogo e a poder alcanzar pactos que lle dean viabilidade ao noso proxecto.

Tería dedicación exclusiva?

Non o descarto e dende logo dedicarei todo o tempo preciso. Estou aquí para dalo todo.

Faría falta algún liberado máis?

Si, hai moito por facer e quen traballa ten que ter unha retribución. De feito, o alcalde cobra un soldo grazas ao PP.

Entón porque non apoiaron os salarios para o resto?

Querían impoñer todo en bloque e nos aceptamos imposicións dun goberno en minoría, e logo Somos presumiu de que non quería un soldo, pois aí tes a porta aberta. Estar en política non garantiza ter unha retribución.