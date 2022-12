Casas prefabricadas de lujo: la nueva línea de negocio del Grupo Malasa

Grupo Malasa nació en el año 1992, fundada como empresa familiar por los hermanos Javier y Antonio Pérez Patiño, quienes a día de hoy siguen dirigiendo la ahora sociedad empresarial. En sus inicios únicamente contaban con un almacén de madera y una ferretería en la cuesta de la Tapia, con un pequeño taller de producción, cubriendo con ella, una ligera demanda de obras por encargo.



En el año 2008 decidieron abrir nuevas líneas de mercado, apostando por el mundo del retail, experimentando un crecimiento exponencial: “dónde estábamos ubicados no podíamos crecer más, entonces decidimos marcharnos a Cerceda, donde ahora están nuestras principales fábricas y oficinas centrales” destaca Suso Nantón, director de operaciones de Grupo Malasa. “El retail es una gran parte de nuestra facturación, pero tenemos otras líneas de negocio con mucho peso como el sector hotelero y vivienda particular”, añade Nantón.

Casas prefabricadas de lujo. I CEDIDA

A pesar de este crecimiento, la sociedad mantuvo sus ubicaciones originales, reformando en el 2020 su antigua ferretería, aportándole una nueva imagen innovadora, elegante e inspiradora, alejándose del concepto más tradicional asociado a una ferretería. Un año más tarde inauguraron un nuevo showroom centrado en proyectos residenciales.

30 años más tarde y tras un fuerte desarrollo, Grupo Malasa es a día de hoy una sociedad internacional, líder en la fabricación de mobiliario y elementos hechos a medida en madera, metal, cristal y Solid Surface, así como en servicios constructivos integrales. Cuentan con 12 empresas que suman más de 80.000m2 y más de 900 empleados.

Actualmente están trabajando en una nueva línea de negocio: casas prefabricadas de lujo. Se trata de viviendas de madera hechas a la medida de su propietario, lo que las convierte en una solución de habitabilidad de construcción en tiempo récord, pero con la calidad de todos los proyectos que llevan su sello “Nos lleva ocho semanas montarla para vivir dentro de ella, con muebles y todo.”

Entre sus exclusivas propiedades, destaca su alto rendimiento térmico y aislamiento acústico, pero su gran ventaja sobre otras opciones en el mercado es que su estructura no se encuentra expuesta a las inclemencias meteorológicas, ya que la recubre una fachada protectora y decorativa: “Estamos desarrollando viviendas con estructura de madera, que nada tienen que ver con las típicas cabañas que conocemos. Queremos llegar a un tipo de construcción más mecánica, con un entramado que en ningún momento está en contacto con el exterior. Esto es una ventaja porque es lo que suele preocupar a la mayoría de la gente, que la madera pueda pudrirse en unos años, pero en este caso, no es así.

Otro de los de puntos fuertes de Grupo Malasa, es que no trabajan en serie: “Solo trabajamos bajo demanda y en exclusiva para cada cliente. No trabajamos en línea. En Malasa vamos un paso más allá, realizamos trabajos más especiales, por eso construimos la casa con los acabados que el cliente quiera, el exterior puede ser de madera, de piedra, de metal… lo que se prefiera. Y el interior, es un alma de madera que no se ve, en vez de ladrillos. Es un trabajo mucho más exclusivo” destaca Suso.