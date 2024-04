Cinco mil personas se manifiestan frente al Congreso en apoyo a Pedro Sánchez

Alrededor de 5.000 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- se han manifestado bajo el lema 'Por amor a la democracia' en un recorrido que ha partido desde Atocha y que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios para comunicar su decisión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión.



A la manifestación, que ha llamado a la movilización de la ciudadanía este domingo a las 19.00 horas para "defender la democracia frente a las falsedades de la derecha mediática", han acudido además la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón o la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, entre otros.



Durante el recorrido, que ha durado alrededor de una hora y que ha partido desde Atocha en dirección al Congreso de los Diputados, se han podido escuchar diversos cánticos en apoyo a Pedro Sánchez pidiéndole que no dimita y que no se rinda. Además han mostrado su respaldo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, coreando "Begoña, estamos contigo". Asimismo han resonado proclamas como "no pasarán" o "hay que parar la mafia judicial".



A la llegada al Congreso se ha escuchado también el himno del PSOE en apoyo al presidente, que mañana comunicará su decisión sobre si sigue o no al frente del Gobierno.



Sánchez mantiene la incógnita incluso de la hora de su comparecencia de este lunes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicará este lunes su decisión sobre si continuará o no al frente del Ejecutivo, pero mantiene la incógnita incluso de la hora a la que comparecerá en el Palacio de la Moncloa para informar del resultado de su periodo de reflexión.



Sánchez ya emplazó al lunes para dar cuenta de su decisión tras meditar si, como se preguntaba en la carta a la ciudadanía del pasado miércoles, merecía la pena seguir aguantando lo que considera una campaña de "acoso y derribo" contra él atacando también a su esposa, Begoña Gómez.



Durante el día, fuentes del Gobierno han informado de que no había aún fijada una hora para la comparecencia y tampoco se ha concretado en la habitual agenda del Ejecutivo que se distribuye la víspera de cada jornada.



No hay en esa agenda ninguna actividad de Sánchez y sólo se anuncian actos de seis ministros, cuatro de ellos de la parte socialista del Gobierno.



En concreto, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece ante la comisión correspondiente del Senado; la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita unas obras del Ejército en Córdoba; el de Economía, Carlos Cuerpo, participa en un acto en Madrid; y la de Igualdad, Ana Redondo, preside la Conferencia sectorial de Igualdad.



El hecho de que no se haya anunciado la hora de la comparecencia del presidente del Gobierno condiciona también la agenda de otros partidos.



Así, el Partido Popular reúne a su Comité de Dirección, pero tampoco ha anunciado hora y la previsión es que su líder, Alberto Núñez Feijóo, comparezca tras conocer la decisión del presidente del Gobierno.

También Sumar prevé ofrecer una rueda de prensa cuya hora se concretará a lo largo de la jornada.