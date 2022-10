La consulta sobre la continuidad de Junts en el Govern hace peligrar la unidad del partido

El diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado este jueves que no descarta que haya riesgo de escisión en el partido tras la consulta interna sobre si deben seguir o no en el Govern, mientras que el exsecretario general, Jordi Sánchez, ha pedido que no sea “un elemento de debilitamiento o enfrentamiento”.



En un cara a cara en Rac1 recogido por Europa Press, Cuevillas, partidario de abandonar el Ejecutivo catalán, ha advertido de que también ve posible que, en caso de que gane la opción de quedarse, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, les echara si hubiera un nueva crisis en los próximos meses.



“Tenemos que decidir si queremos ser el Scottish National Party o un PDeCAT 2.0”, ha reivindicado el diputado de Junts, que cree que gobernando con ERC se han alejado del objetivo de la independencia.

Por su parte, Sánchez, que quiere permanecer en el Govern, ha evitado especular sobre lo que pasará en caso de que se imponga una opción u otra, más allá de que la presidenta de Junts, Laura Borrás, haya manifestado que quiere dejar el Govern y el secretario general, Jordi Turull, finalmente haya guardado silencio.



Sí ha dejado claro que, aunque gane la opción de salir del Ejecutivo catalán, seguirá militando en Junts: “No abandonaré Junts porque soy demócrata y aceptaré, con más o menos gusto, si gana una preferencia que no es la mía”.



“Yo estaré atento a lo que haga el presidente Puigdemont”, ha afirmado Cuevillas al preguntarle si seguirá siendo diputado de Junts si ganan los partidarios de mantenerse en el Govern.



Ambos han coincidido en que ERC no está cumpliendo con el acuerdo de legislatura, pero Sánchez asegura que salir del Govern aleja el objetivo de la independencia y pide no dar “ninguna batalla por perdida”, y Cuevillas lamenta que formen parte de un Govern autonomista –en sus palabras– y acusa a los republicanos de no creer en la independencia con su apoyo a los socialistas en el Congreso.



Es más, el diputado de Junts cree que desde 2017 han adoptado una posición de “sumisión” en relación a los postulados de ERC, y que éstos no se han movido de sus planteamientos, por lo que considera que es necesario provocar una sacudida para que sus votantes reaccionen.



“El ‘leitmotiv’ de Junts es avanzar hacia la independencia. Y en este punto hemos retrocedido, y si no hay una gran sacudida que haga reaccionar a los votantes de ERC, habrá más desafección y surgirán listas cívicas”, ha avisado.



Sin embargo, el exsecretario general de Junts ha constatado que el movimiento independentista ha vivido “momentos muy difíciles, el más importante cuando no se dejó votar a Carles Puigdemont como presidente”, y que pese a ello se mantuvieron juntos.



“A lo mejor la gente está desorientada porque, a menudo, todos hemos promesas que no eran viables. He escuchado compromisos de que la independencia llegaría en 2025”, ha destacado Sánchez, que ha pedido poner de nuevo en valor la unidad.



MUNICIPALES



Sobre si salir del Govern puede perjudicar las aspiraciones de Junts en las municipales, Cuevillas cree que en estas elecciones prima más el carisma del candidato que las siglas, mientras que Sánchez ha reivindicado que “las siglas de Junts suman” y ha recordado que Xavier Trias -que está sopesando si ser el alcaldable por Barcelona– opinó que era un error salir del Govern.



El exsecretario general de Junts ha asegurado que no pueden renunciar “ a ningún espacio de poder para gestionar la confrontación con el Estado, y el Govern es un gran espacio para poder gestionar esta confrontación”, y ha preguntado que harán el día siguiente de salir del Ejecutivo catalán para trabajar por la unidad independentista.



“Hay que provocar que ERC se mueva y no hacer seguidismo. En Madrid dicen: están en modo alfombra”, ha replicado Cuevillas, tras señalar que los republicanos no se creen que puedan abandonar el Govern

Sobre qué tipo de oposición debería hacer Junts si quedara e la oposición, Sánchez ha destacado que no se imagina que su partido tenga que ser “la nueva CUP y asumir el papel de hacer una política ‘antitodo”.



Las votaciones de la consulta interna de JxCat sobre su continuidad en el Govern han dado inicio a las 00.00 horas de este jueves y se alargarán hasta las 17.00 horas de mañana, cuando el partido tiene previsto anunciar los resultados provisionales.



Un total de 6.465 afiliados -los que tienen más de seis meses de militancia- están llamados a responder, de manera telemática, a la siguiente pregunta sobre el futuro del partido: “¿Quieres que JxCat continúe formando parte del Govern de Cataluña?”.



JxCat llega a esta votación con todos los escenarios abiertos y jugándose la integridad como proyecto político: mientras destacados dirigentes como Laura Borrás o Josep Rius -con el aval de Carles Puigdemont- apuestan de manera clara por salir del Govern, la indefinición del secretario general, Jordi Turull, da oxígeno a los partidarios del ‘sí’.



Poco antes de que se iniciase la votación, ninguno de los sectores del partido era capaz de pronosticar con rotundidad cuál de las opciones se impondrá, y menos después de que Turull, de manera inesperada, haya decidido no pronunciarse públicamente.



Entre los partidarios de continuar en el Govern figuran el conseller de Economía, Jaume Giró, las conselleras Violant Cervera, Victòria Alsina y Lourdes Ciuró, el exsecretario general Jordi Sánchez, el secretario de política municipal, David Saldoni, y numerosas agrupaciones territoriales de JxCat.