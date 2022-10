Felipe González pide al Gobierno dar certidumbre ante el momento tan complejo

El exjefe del Ejecutivo Felipe González consideró que los Gobiernos deben dar certidumbre y no transmitir dudas ante situaciones complejas y afirmó que el momento histórico que atraviesa España es uno de los más difíciles que se vivió nunca.



La inauguración de la exposición ’40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022’ reunió ayer en la sede del PSOE en Madrid al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a los dos expresidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



En dicho acto, González avisó de que frente a los momentos difíciles “aunque se tengan dudas” el Gobierno “tiene que proveer de certidumbre”.



“Las dudas solo las puede resolver con la almohada”, dijo ante la presencia de Sánchez y tras incidir en que no se pueden trasladar a los ciudadanos incertidumbres porque “porque no puede ser más peligroso”.



“Si tenemos que proveer de certidumbres no tenemos más remedio que afirmar una posición para dar una certidumbre, que puede ser equivocada o no, o que se tenga que corregir en uno o dos meses”, dijo tras recalcar que quien no cree en esto son los “más sectarios”, los que creen que “su verdad es la única que hay”.

Una época “extraordinaria”

Ante la presencia del presidente del Gobierno, Felipe González incidió en que “ahora al Gobierno presente le tocó vivir una época extraordinariamente difícil porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible y no hay certezas que se puedan afirmar”.



“Hay que ir sorteando un camino complejo, acelerado por la guerra de Putin”, recalcó tras considerar que hay que “hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, y de los ciudadanos para los que se gobierna”.



González aseguró que este es “el momento más complejo que hemos vivido y no solo de los últimos 40 años”, y recordó los Pactos de la Moncloa.



También recordó con “gratitud” el día de las elecciones generales de 1982, que dieron la victoria por primera vez al PSOE, porque “la sociedad española se movilizó mas allá de la frontera de nuestros votos para comprometerse con el futuro del país”, dijo.



“Aquella noche yo estaba abrumado y asustado por una responsabilidad que me desbordaba por edad y experiencia, pero que asumí plenamente”, añadió.