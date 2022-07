Junqueras acusa al Gobierno de no querer reformar la sedición y ve posible volver a prisión

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer reformar el delito de sedición por "razones políticas" y ve posible reingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) rectificara y acordara en mayo revisar los indultos a los presos del 1-O.

En una entrevista de Europa Press, ha rechazado que el Ejecutivo central alegue que no puede impulsar la reforma de la sedición porque no hay una mayoría suficiente cuando, a su juicio, sí que existe: "No es una cuestión de opinión o creencia, es una obviedad matemática. Estamos a favor de las matemáticas y la ciencia en general".

"Si no hay una razón matemática, es evidente que la razón es puramente política. No se me ocurre otra manera alternativa de verlo. Si las matemáticas nos dan la razón, es evidente que aquel que quiera negarlo no lo hace por razones matemáticas y sí por razones políticas", ha argumentado.

Al preguntarle si la reforma del delito de sedición podría facilitar la vuelta de los "exiliados", ha asegurado que no sería suficiente porque sobre algunos de ellos recae un delito de rebelión, como es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Sobre si debe ponerse sobre la mesa de diálogo, Junqueras ha constatado que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias han pedido suprimir la sedición, y cree que "sería bueno" que el Gobierno avanzara en la misma dirección que estos entes y de las instancias judiciales de Alemania, Bélgica, Reino Unido e Italia.

"Si el Gobierno quiere que el Estado se acerque a lo que le indican todas estas instituciones internacionales, es evidente que sabe lo que tiene que hacer", ha advertido el líder de ERC a las puertas de una nueva reunión de la mesa de diálogo a finales de la próxima semana.

Tras reiterar la apuesta que hacen por una ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación, ha explicado que de la mesa de diálogo esperan "todo aquello que sirva para corregir todas las injusticias que tanta gente de este país ha sufrido, sufre y, todo parece indicar, que sufrirá si no se toman medidas para corregirlo".

INDULTOS

También se ha referido al hecho que el TS esté revisando los indultos, a lo que el presidente de ERC ve posible volver a entrar en prisión al preguntársele al respecto: "Desde luego que podemos, hemos visto cosas mucho más contrarias a derecho".

"Si han hecho todo lo que han hecho y siguen haciendo todo lo que hacen en contra de los principios judiciales del derecho, del Código Penal, de las recomendaciones de todas las instancias internacionales, claro que son capaces de seguirlo haciendo", ha lamentado.

PGE.

Según Junqueras, la situación económica, con una inflación cercana al 10%, hace recomendable aprobar cuentas "en todos los ámbitos institucionales" al referirse a la negociación que el Gobierno abrirá para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pese a todo, ha añadido que deben ser unos buenos presupuestos así como que la defensa de los derechos de los ciudadanos debe demostrarse también en otros ámbitos y decisiones: "Si todo el mundo trabaja en el mismo sentido de la justicia, de la generosidad, la eficacia y la defensa de los derechos y bienestar de los ciudadanos, seguro que nos encontraremos con la gente que avance por este camino", ha dicho al preguntarle si ERC se abre a negociar los PGE.

Sobre si supedita la negociación de los PGE a los resultados de la mesa de diálogo, ha asegurado que quiere confiar en los que dicen que quieren trabajar por los derechos de los ciudadanos --en alusión velada a los socialistas--, y que si esto es verdad deberán demostrarlo "en todos los ámbitos posibles".

"Aquí hay una situaciones que hay que corregir, en todos los ámbitos: económico, precios, energía, en todos los ámbitos. Espero de todo el mundo la máxima convicción y la mejor actitud a la hora de corregir esto", ha zanjado.