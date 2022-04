Mañueco será investido presidente de Castilla y León el próximo lunes

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se someterá a la sesión de investidura para revalidar este cargo el próximo lunes 11 tras haber quedado desbloqueado el procedimiento con la convocatoria para mañana de la Mesa y la Junta de Portavoces por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox).





Así lo confirmaron ayer fuentes parlamentarias y la agenda del Parlamento autonómico, después de una mañana en la que los grupos parlamentarios estuvieron pendientes de si finalmente la investidura podía celebrarse o no antes de Semana Santa, en una situación que se prolonga ya desde el día 10 de marzo, cuando quedaron constituidas las Cortes y el PP y Vox firmaron un acuerdo que parecía encaminar la legislatura, pero que quedó frenado por las discrepancias entre ambos.





Con esta convocatoria se pone fin a unas semanas de incertidumbre, en las que los socios de gobierno mantuvieron discreción sobre sus conversaciones, aunque en varias manifestaciones públicas de dirigentes de ambos partidos marcaron sus líneas de cara a la negociación sobre las competencias y distribución de departamentos del Ejecutivo.





Este martes, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el europeísmo y el autonomismo del PP son cuestiones que les “separan mucho” de Vox, al tiempo que instó a esta formación a cumplir el acuerdo firmado el 10 de marzo en Castilla y León.





Transición

Feijóo evitó además etiquetar a Vox como de extrema derecha. “Un partido autonomista y otro que no lo es, son concepciones muy distintas; si lo que pretenden son descalificaciones del presidente del PP a otro partido político voy a intentar no caer en ese error”, afirmó en una entrevista con Onda Cero, en la que apuntó que respeta a todos los partidos, preguntado sobre si quiere evitar fotos con el líder de Vox, Santiago Abascal, reiteró que el PP no mirará “de reojo” a otras formaciones porque aspira a lograr mayorías y, pese a que haya gente que cree que es por eso un “iluso”, no va a insistir y persistir en “errores políticos de la última década en España”, al tiempo que defendió o a los “grandes partidos que han hecho la transición española” y saben gestionar.





“A mí la política bisagrista o la política táctica de ver cuántos diputados voy a sumar y entonces no dejaré gobernar al que gana no me interesa”, recalcó el todavía presidente de la Xunta, que aseguró mantendrá respeto a cualquier partido aunque estén en las antípodas, como ERC o Bildu, porque no se va a puntar a la “descalificación, la tensión y el insulto”.





La portavoz del PP en el Congreso y nueva secretaria general del partido, Cuca Gamarra, secundó lo manifestado por Feijóo.





Competencias

En el caso de Vox, en los últimos días trasladó que la responsabilidad sobre la convocatoria de la sesión de investidura recaía en el PP, al que remitía a que cerrara la distribución de competencias, con cuestiones relacionadas con el trato de la Junta de Castilla y León hacia la violencia de género, la comunicación y los departamentos que se integran en cada una de las consejerías.





Lo que sí trascendió hace unos días fue la propuesta de nombres que Vox hacía para dirigir los departamentos de Agricultura, Cultura e Industria y Empleo, sin que ocurriera lo mismo en el caso del PP, que mantiene la incógnita a la espera de que sea el presidente de la Junta quien nombre a los miembros de su gabinete.





El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, convocó para mañana, día 7 de marzo, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico y, de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de las Cortes “ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación del informe, dictamen o documentación que haya de servirle de base, salvo acuerdo en contrario de la Mesa de las Cortes o de la Comisión, que será debidamente justificado”.