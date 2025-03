“Si no tienes donde meter a tus hijos”, Belarra defiende “dar una patada” al piso de un banco

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó ayer prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir”, tras llamar a intervenir este mercado “de manera contundente”.



Lo hizo en Málaga, “punto caliente de la especulación inmobiliaria en nuestro país durante décadas”, donde remarcó que “los altísimos precios de la vivienda no son un fenómeno meteorológico”, sino “la consecuencia de decisiones tomadas” por el “bipartidismo”, Partido Popular y PSOE.

Acusa a PP y PSOE de llevar “incumpliendo la Constitución durante décadas” en esta materia



Acusó a ambas formaciones de llevar “incumpliendo la Constitución durante décadas”, en referencia al artículo 47 que afirma que todos los españoles “tienen derecho a tener una vivienda digna”. Pese a valorar la ley de vivienda de España, incidió en que la misma “está incumpliendo la Constitución abiertamente y a sabiendas” y afeó, en este sentido, que el PSOE haya presentado “una reforma de la ley del suelo que es calcada” a la “que impulsó en el año 2018” el PP.

Ante la inacción política del “bipartidismo” para solventar el problema de la vivienda, según Belarra, sostuvo que esta se justifica por dos razones: por la aspiración “a terminar sus carreras políticas sentados en un consejo de administración o en una patronal inmobiliaria o, sin duda, en un puestazo muy bien pagado por no haber hecho nada cuando podían hacerlo”, y porque “es muy difícil enfrentarse a esos intereses económicos”.

“Comandos neonazis”



En este último punto, Belarra insinuó que el capitalismo “siempre saca a los sectores más reaccionarios cuando no pueden controlar la crisis que genera su propio sistema”, y se refirió así a los “comandos neonazis” de Desokupa, que “deberían estar ilegalizados en este país, y que sin embargo se les permite campar a sus anchas”.



En alusión a esta polémica organización, manifestó que, “como defendió Irene Montero, ellos defienden que se eche a la gente vulnerable de sus casas y nosotras defendemos que si no tienes donde meter a tus hijos y, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco, claro que sí. Porque los pisos no tienen que estar vacíos, porque las casas son para vivir, no para que estén vacíos”.



Belarra, que urgió a intervenir el mercado de la vivienda, reivindicó el trabajo de Podemos por impulsar “por primera vez en la historia de este país una ley de vivienda que permite la regulación de precios del alquiler”, e indicó que “donde se aplica funciona y se permite regular” estos precios.

“Rentismo y especulación”



“El problema es que esa ley de vivienda estaba pensada para 2020, no para 2025”, continuó la dirigente, que criticó al PSOE por “permitir que el rentismo y la especulación campen a sus anchas durante toda la legislatura”.



Por ello, defendió “prohibir toda compra de vivienda en España que no sea para residir”. “Si una casa no es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, ¿para qué es? Para especular. Para convertirla en un piso turístico. Para tenerla vacía y venderla más cara dentro de unos años. Para eso no son las viviendas. Y eso se tiene que prohibir con perfecto arreglo constitucional”, apostilló Belarra.



La líder morada consideró imprescindible “bajar los precios del alquiler por ley”. Se puede hacer. ¿Sabéis por qué lo sé?. Porque ya lo hicimos en pandemia. Porque congelamos los precios del alquiler con el Real Decreto de Escudo Social que redactamos nosotras mismas. Por tanto, cuando se quiere intervenir el mercado de la vivienda, se puede. Y es perfectamente constitucional. El problema es que no quieren hacerlo”, recriminó.



Belarra insistió que, en España, prácticamente “el 50%” de las viviendas que se compran son “a tocateja”, porcentaje que asciende en Málaga al “60%”. “Cuando compras una vivienda a tocateja, sin hipoteca, significa que no eres una familia trabajadora. Significa que eres un fondo buitre que está especulando con la vivienda y por eso lo tenemos que prohibir”, remarcó.