Revilla emplaza al rey emérito a "dar la cara" en el acto de conciliación del 16 de mayo

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha emplazado este miércoles al rey emérito a "dar la cara" y asistir en persona al acto de conciliación que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en la sala de vistas número 10 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander.

Así lo ha dicho antes de firmar ejemplares de su libro "Por qué pasa lo que pasa", en una de las carpas del centro de Barcelona con motivo de la Diada de Sant Jordi.

El rey Juan Carlos reclama a Revilla la rectificación de manera pública y por los mismos medios de unas declaraciones "injuriosas", según dice en su demanda, que el político habría realizado entre mayo de 2022 y enero de 2025, así como una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

En declaraciones a los medios, Revilla ha recalcado que, en referencia al rey emérito, "lo que se ha probado es que tiene una cantidad de dinero inmensa fuera, ha evadido al fisco" y, "en el momento en que hacía esas presuntas tropelías, no lo podíamos enjuiciar ni condenar".

"El que me ha defraudado es él a mí y a los españoles. Yo no tolero el robo, no tolero la corrupción", ha subrayado.

Revilla ha destacado que él vive "en un piso de cien metros" con su mujer y una hija, mientras que el rey emérito "está en Abu Dabi, es un apátrida fiscal".

"Ese señor tan poderoso no sé qué habrá visto en mi humilde persona, más allá de que soy conocido, para presentarme una demanda", ha afirmado el expresidente cántabro, que considera que el rey Juan Carlos "debería venir" al acto de conciliación del 16 de mayo: "En vez de ir a las regatas, podría tener el detalle de acudir a dar la cara y que nos viéramos", ha remarcado.

Según Revilla, "cuando dos personas quieren arreglar un tema, lo normal es que no tengan intermediarios", pero "él, a lo mejor, estará en un yate navegando por el Golfo Pérsico".

"Yo voy a ir, porque no tengo nada de que arrepentirme. He sido el vocero de lo que piensa mucha gente, pero que no se atreven a decirlo o no tienen la plataforma para decirlo", ha añadido.

"Respeto enorme" hacia Felipe VI

Revilla ha expresado su "respeto enorme" al rey Felipe VI, que "no se parece en nada al padre", porque "es una persona seria, ordenada, conocedor de los problemas de España".

"No creo que le haya gustado nada que este hombre haya iniciado una demanda contra una persona normal y corriente", ha señalado.

A su juicio, la manera que tendría el rey emérito de volver a España dignamente sería "traer todo el dinero que tiene fuera, devolverlo a una institución benéfica y pedir perdón de verdad".