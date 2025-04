La Xunta asegura que la zona señalada de las expropiaciones no es definitiva y hace una llamada a la tranquilidad

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas asegura que la zona señalada en su día para la construcción de viviendas públicas en As Carolinas no es la definitiva. La Xunta de Galicia hace un llamamiento a la tranquilidad después de que un número considerable de propietarios de terrenos en esa zona se mostrasen preocupados por la afectación que las expropiaciones podría tener en sus casas o incluso en sus negocios. Según manifiestan desde el departamento autonómico el ámbito que se publicó en la licitación no es el definitivo y, de hecho, será el equipo redactor que resulte adjudicatario el que deberá analizar el lugar para determinar, en ese momento, la delimitación definitiva. Según la Xunta la intención será la de reducir al máximo posible las afectaciones que se puedan producir. Declaran de hecho que el proyecto se encuentra en una fase “moi inicial”. Exponen desde la Consellería que ya se habló de este asunto tanto con el Concello como con los propios afectados.



Cabe recordar que la administración autonómica prevé la construcción de un total de 350 viviendas públicas en As Carolinas. Una actuación declarada de Interés Autonómico y que, por lo tanto, recurrirá a las expropiaciones para hacerse con los terrenos necesarios. El Concello – tal y como aseguró el alcalde, Alberto Varela, estos últimos días– había planteado un espacio en Carril, en Vilaxoán y también en As Carolinas, pero no en ese punto.



Esquerda Unida

Por su parte el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, acaba de solicitar una reunión con Vivenda para conocer el mayor número de detalles sobre el proyecto. Los izquierdistas consideran que se debería tener en cuenta a los vecinos afectados para saber en qué medida les influirá. Tanto a aquellos que vayan a ser expropiados como a los colindantes.



Fajardo indica que “sendo absolutamente certa a necesidade de vivenda pública en Vilagarcía a administración debe ser sensible á inquedanza que o proxecto crea sobre os propietarios da zona afectada, e non é de recibo que non coñezan ningún detalle do proxecto”. La formación de Esquerda Unida reitera su apoyo a la creación de nuevas viviendas de carácter público y asequibles, ante el que ellos denominan “disparate do mercado da vivenda en Vilagarcía con falta de oferta e prezos abusivos”