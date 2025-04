Las expropiaciones para vivienda pública en As Carolinas afectan a una casa y un negocio

Las expropiaciones previstas por la Xunta de Galicia en Vilagarcía para la construcción de un total de 350 viviendas públicas afectarán –según la poca información y los planos facilitados por la Consellería de Infraestruturas– al menos a una vivienda y a un negocio ubicado en el entorno de As Carolinas. El alcalde, Alberto Varela, recibía ayer a una treintena de propietarios de parcelas de la zona señalada y eran estos los que le manifestaban su preocupación por la falta de información y, también, por la posible incidencia que la obra (que será de Interés Autonómico) tendrá en sus parcelas. No son, en todo caso, todos los dueños afectados, dado que ni el propio Concello sabe con exactitud a cuantas titularidades afectará la ambiciosa obra.



El alcalde confirmó que los propietarios mantuvieron una reunión en la Consellería, pero que aún así siguen “preocupados” porque “non teñen información”. De hecho se comprometió con ellos a mediar ante la Xunta de Galicia para intentar conocer más en profundidad el proyecto previsto.



Las propuestas de Ravella

Alberto Varela manifestó que cuando la Xunta se interesó por la construcción de vivienda pública en la capital arousana los técnicos municipales se pusieron a trabajar con el planeamiento urbanístico sobre la mesa para buscar las zonas que el gobierno local considera más adecuadas para una propuesta calificada como PIA (Proxecto de Interese Autonómico).



Las propuestas del Concello fueron una zona en Carril, otra en Vilaxoán y otra en As Carolinas, pero no la que la Xunta ha elegido ahora para las 350 viviendas comprometidas. Todas ellas –según el primer edil socialista–calificadas como “suelo urbano consolidado” y no “rústico” como es el caso de la parcela ahora en cuestión. El precio de pago de la expropiación es muy distinto dependiendo de cuál sea la calificación del terreno.

El gobierno local lleva a Pleno la cesión de la parcela de Marxión a la Xunta para construir La Corporación local votará en la sesión plenaria de mañana la aprobación de la cesión gratuita de una parcela municipal a la Xunta de Galicia con el objetivo de que en ella se construya vivienda pública. Se trata de un terreno de 657 metros cuadrados en la Rúa Marxión y en el que se crearán unas diez residencias. El gobierno local da prioridad a este asunto después de las reuniones mantenidas el pasado mes de marzo con la conselleira de Vivenda. El regidor socialista, Alberto Varela, apunta que “o noso compromiso é total e seguiremos dando pasos e colaborando para frear a crise de vivenda que sofren os vilagarciáns”.

Desde el ejecutivo recuerdan que fue el gobierno local el que propuso la cesión del terreno a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas después de varias reuniones y dado que “é evidente que hai un problema debido a elevada demanda e á falta de alugueres asumibles”. Varela manifiesta que “fomos dilixentes dende o minuto un, porque estamos concienciados e sabemos que estamos ante un grave problema. Seguiremos colaborando para que o proxecto sexa unha realidade canto antes”. La propuesta del pleno no solo incluye la cesión gratuita de la parcela, sino varias bonificaciones.

Cabe recordar que la zona en la que la Xunta de Galicia pretende construir las viviendas públicas abarca una superficie de 6,2 hectáreas en una parcela ubicada entre la Avenida das Carolinas y las calles Coca y Arealonga.



Un espacio que está en una de las principales entradas a la capital arousana y que, a día de hoy, está sin urbanizar.



En todo caso, y tal y como confirmó el propio alcalde, los límites exactos de la zona afectada no están claros, de ahí que exista preocupación tanto entre los propietarios como entre las personas que viven o tienen negocios o empresas en el lugar.



Cabe recordar que la Xunta de Galicia ya autorizó a finales del mes de marzo la licitación de la redacción del proyecto y que cuenta con un presupuesto de 235.286 euros.