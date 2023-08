La camiseta de fútbol, una tendencia todavía más de moda tras el mundial

Carmen Martín

“El éxito de las camisetas de fútbol femeninas se debe a que, hasta hace muy poco, a las mujeres se les negó un deporte que querían conquistar, y esa conquista también se ha llevado a la práctica a través del vestir”, explica a EFE la diseñadora de moda Sofía Nieto, quien asegura que esta tendencia es “inclusiva y fluida”.

Momento glorioso

La prenda está viviendo un momento glorioso gracias a la gran pasión que existe por este deporte. Es muy habitual ver a cualquier hora del día y en cualquier rincón del mundo a mujeres vestidas con la camiseta de su equipo favorito, “ahora con el mundial muchísimas más”, dice la modelo y experta en comunicación de moda María Muñoz.

“Creo que este tipo de prenda puede ser muy ‘cool’ si se sabe mezclar, tanto por diseño como por colorido e incluso por equipo”, apunta el estilista Arturo Argüelles.

“Las mujeres ya no solo lucen las camisetas una tarde de domingo en las gradas o en el salón de su casa, sino que forman parte del vestir diario, de su estilismo”, añade Muñoz, quien considera que la moda y el fútbol se “retroalimentan”.



Basta recordar la colección que ideó la diseñadora británica Stella McCartney para el Arsenal femenino o la firma Paradis que subió a la pasarela de París una colección en colaboración con el Paris Saint-Germain.

Estética del deporte rey

No pasan por alto algunas colecciones de Gucci, Balenciaga o Marni adornadas con la estética del deporte rey o el diseño de la caja donde viaja la copa del Mundial de Fútbol de la FIFA desde 2010 creada por Louis Vuitton.

Beyonce, Kim Kardashian, Bella Hadid, Rita Ora o Rosalía son algunas de las “celebrities” que han apostado por lucir esta prenda y situarla en lo más alto de las tendencias.



Su éxito también se debe al empeño de diseñadores que han sido capaces de unir moda y fútbol creando diseños inspirados en jugadores icónicos, clubes históricos o reivindicando la figura de la mujer en este deporte hasta hace muy poco copado por los hombres.

Es el caso de las creadoras Sofía Nieto y Arancha Rodrigálvarez, fundadoras de la firma Carmen 17, que ha querido rendir homenaje a la primera futbolista, Ana Carmona “Nita”, que formó parte de un equipo masculino de fútbol en Málaga hace cien años.

“Anita sufrió mucho, la detuvieron, fue perseguida y castigada, la pegaron palizas solo porque quería ser futbolista”, cuenta Nieto, quien explica que han lanzado una colección, bautizada con el nombre de “Nita”, de punto que recrea la camiseta de rayas verticales que lucía la jugadora.

“Son prendas que gritan ‘¡Basta ya!'”, dice Nieto que ha querido rescatar a esta mujer hoy referente del fútbol femenino con prendas que recuerdan a las equipaciones antiguas, “no son camisetas, son piezas más sutiles pasadas por el filtro de la moda”.

No todas las voces están a favor de esta tendencia. “Lo relacionado con el fútbol no me gusta, nunca me ha gustado”, dice el diseñador Eduardo Navarrete, aunque reconoce que el éxito de las prendas está en la gran afición que existe en este deporte, que es muchísima.

“Cierto es que por el momento no veo a Carmen Lomana ni a Anna Wintour con una camiseta de fútbol”, zanja el diseñador.