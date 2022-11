Karmele Marchante presenta libro de memorias: "No me callo"

Karmele Marchante es una figura mítica y muy popular del periodismo español y una feminista acérrima. Es hija, hermana, activista, amiga y compañera. Pero, por encima de todo, Karmele Marchante es una apasionada de su oficio y una luchadora incansable.

El día 16 de noviembre sale a la venta su próximo libro: "No me callo". Unas memorias honestas y valientes que recogen la trayectoria profesional de Karmele, pero también sus vivencias más íntimas y desconocidas: su turbulenta infancia en Tortosa, cómo se convirtió en una referencia de la contracultura en los ochenta, sus historias de amor y desamor, su paso por todos los medios de comunicación —incluida la prensa rosa— y los enemigos que hizo por el camino, su lucha política en defensa de los derechos de la mujer y los secretos mejor guardados de una gran mujer que no se calla nada.

“Es una recopilación de historias que no van a dejar indiferentes a nadie. Cuento algunas cosas que nadie sabe, como mis vivencias de los años locos de los 80. Hay de todo: sexo, drogas y rock and roll”, asegura la periodista catalana. Y continúa: "Cuento por ejemplo cómo conocí a la jet set de este país, con gente tan variopinta como la Baronesa Thyssen, Santiago Carrillo, María Teresa Campos, Iñaki Gabilondo o Carmen Sevilla. Y también cómo empecé en la que luego se llamó telebasura, de la que afortunadamente ya he salido", concluye.

El libro se presenta en Madrid el día 16 de noviembre (en el Espacio Bertelsmann de O’Donell, 10) y ya puede comprarse en preventa a través de este enlace.