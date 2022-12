María Foscaldo: así es la 'tiktoker' de Vilagarcía que triunfa en redes con 'La Repunante'

María Foscaldo es una periodista freelance que, hace poco más de un año, decidió probar suerte como creadora de contenido en redes sociales. Vecina de Vilagarcía de Arousa, llevaba años dedicándose al periodismo, pero le llamaban la atención las redes sociales. El éxito le llegó de una manera bastante imprevista: lo que empezó como un hobby acabó convertido en un fenómeno viral en redes sociales. A día de hoy, cuenta con casi 73.000 seguidores en su canal Tik Tok, donde se la conoce como @meryfos, y sus vídeos acumulan millones de reproducciones.



"No me esperaba para nada toda la repercusión que estoy teniendo", reconoce María. "Fue un éxito imprevisto. Yo me abrí Tik Tok en mayo de 2021, pero hasta septiembre del 2022 prácticamente lo único que hacía eran doblajes de vídeos de humor, con muy pocas visitas. Pero poco a poco me fui animando a hacer contenido propio, y entonces surgió el vídeo que parodia las distintas etapas educativas. Y se hizo súper viral, alacanzó el millón de visualizaciones".

La influencer se refiere a este vídeo, en el que hace una revisión histórica sobre la evolución del profesorado: desde la profesora clásica que hace recitar los Reyes Godos, regla en mano, hasta la maestra del futuro súper comprensiva y empática, pasando por el profe macarra de los años 80 que expulsa a media clase. El vídeo llegó a ser compartido en Twitter por Pérez-Reverte, y alcanzó tal repercusión que supuso un antes y un después para María.

"En aquel momento yo tenía 1.000 seguidores en Tik Tok y no tenía pensados más contenidos, pero el vídeo funcionó tan bien que pensé que tenía que hacer algo más. Así que se me ocurrió la idea de hacer tres vídeos sobre la típica invitada 'repunante' que va a una boda a criticarlo todo: el banquete, la ceremonia, el fotógrafo... La idea era dejarlo ahí, pero me empezaron a llegar comentarios muy positivos. La gente me pedía que llevase a ese personaje a otras situaciones, a la carnicería, al cine, lo que fuera, y de ahí surgió la idea de dar continuidad a La Repunante", cuenta.

Desde entonces, María ha ido creando más contenido basado en La Repunante, una señora mayor, con marcado acento gallego, que destaca por su lengua afilada. Es cotilla, protestona y muy divertida. En sus vídeos aparece haciendo la compra en el mercado, a bordo de un taxi o en el funeral de una familiar. Uno de los últimos contenidos, que ha triunfado en redes sociales, es el que la presenta decorando la casa para Navidad.

Una de las cosas que más le gustan a María es haber creado un tipo de contenidos "con humor blanco y familiar, que funciona de manera transversal en todas las edades". Así lo explica la creadora: "Al principio pensaba que la audiencia iba a ser más o menos de mi edad, treintañeros, que somos los que nos hemos encontrado con personajes como La Repunante. Pero resulta que no, es un humor transversal que gusta a muchas generaciones. Es de las cosas que más me han sorprendido del éxito del personaje, y también de las más bonitas", cuenta.

En cuanto a los planes de futuro, María Foscaldo es consciente de la volatilidad de las redes sociales. Por eso no se ha creado grandes expectativas, prefiere ser realista y "disfrutar el momento". "Mientras funcione, quiero seguir creando conetenidos. Soy consciente de que el éxito puede acabarse, de que los seguidores vienen y van. Estoy abierta a todo lo que vaya saliendo, de hecho ya me han entrado varias propuestas publicitarias y colaboraciones. Pero si en algún momento veo que a la gente deja de interesarse, pues ya está. Yo quiero disfrutar con esto el tiempo que dure", concluye la influencer.