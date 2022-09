La Reina Letizia cumple 50 años

Nacida en Oviedo en 1972, periodista de formación, conocida por su carrera como presentadora en la Televisión Española. Lleva 8 años ejerciendo como reina consorte y casi dos décadas formando parte de la Familia Real. Ya casi no queda nada de aquella Letizia Ortiz que desde 2003, se anunciara su compromiso con el príncipe Felipe VI.

Ha construído una imagen que ha ido evolucionando, en un principio su estilo era muy formal y con el paso de los años ha refrescado sus looks e incorporado tendencias actuales. En todo este proceso tiene mucho que ver su estilista Eva Fernandez, ella se encarga de todo lo que tenga que ver con su vestuario, ejerciendo de enlace con las firmas, diseñadores y showrooms.

Letizia tiene a sus diseñadores de cabecera como Lorenzo Caprile, Felipe Varela, Pertegaz, Armani y su estilista ha incorporado a Carolina Herrera, Nina Ricci, Hugo Bos o Adolfo Dominguez, Pedro del Hierro, Bottega veneta, DelPozo, Moisés Nieto, The 2nd Skin, Juan Vidal, Roberto Verino, Maria Barragán, Charo Ruiz, Coolook, Maksu, Ines Martín Alcalde, Psophia, Michonet, Rod Almayate, Clooui, On Atlas, Mirto, Pablo Erroz, Laura Bernal, Bouret, Whittelily… No sólo se viste de diseñadores y firmas reconocidas, si no también mezcla básicos de tiendas low cost y showrooms españolas e internacionales, como Mango, Zara, Massimo Dutti, Cherubina, María de la Orden, Uterqüe, Vogana, Cayro, Michonet o Galcon.

Reina Letizia . I ARCHIVO

Analizamos los looks más destacados de sus inicios:

- La pedida de mano, en Noviembre 2003 en el Palacio del Pardo, fue su presentación en sociedad, con un traje blanco de Armani que se convirtió en todo un símbolo. El anillo de pedida fue diseñado por la joyería Suarez.



-El 14 de mayo en el enlace de Federico de Dinamarca y Mery Donaldson, una semana antes de su propio enlace, deslumbró a todos con un inolvidable vestido rojo de Lorenzo Caprile, un vestido de crepé de seda roja, con un elegante cola de tul, de líneas rectas y escote Bardot drapeado rematado con unas delicadas mangas semitransparentes. Un clutch joya y zapatos de Pura López. Joyas pendientes de rubíes y diamantes del joyero personal de la Reina Sofía y broches Art Decó. con un recogido con ondas al agua y labios rojos.



-La boda, un lluvioso mes 22 de Mayo de 2004 se dieron el “sí quiero” con un diseño ideado por Manuel Pertegaz en su atelier de Barcelona. Una prenda atemporal elaborada en seda natural en un color blanco roto, bordado en hilo de plata y de oro que decoraba el cuello chimenea en uve y el bajo de la falda, Pertegaz se inspiró en una clásica silueta princesa con cuerpo ceñido y manga larga con cola de cuatro metros y medio y velo de organza que destacaba la flor de lis emblema de los Borbones, la espiga de trigo que significa esperanza y abundancia, tréboles que simboliza la buena suerte, el amor el respeto, y los madroños el arbol de Madrid. En la cabeza una Tiara Prusiana, la misma que llevó Sofía en su boda y unos aretes de platino con diamantes talla pera engarzados. En cuanto al ramo tipo cascada con rosas isabelinas, lirios, la flor del manzano y flor de azahar.

-La proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2004 escogió un conjunto de vestido y abrigo primaveral blanco firmado por Felipe Varela.

En la actualidad:

En los últimos años ha sido fiel a ciertos colores y patrones, ha aprendido que si algo funciona hay que repetirlo, por eso predominan ciertos cortes como los vestidos cruzados con escote en pico, el clásico “wrap dress” y si damos un repaso encontraremos infinidad de vestidos silueta lady, escote redondo y sin mangas que elige siempre, normalmente lisos y en colores fuertes. El color rojo es ya un clásico en su armario tanto de día como de noche.

Cabe destacar el vestido que llevó en la cena de gala en honor a Guillermo de Holanda por su 50 cumpleaños. Un vestido rojo diseñado por Stella MacCartney que marcaba la silueta y con una manga a modo de capa. Unos zapatos de estilo peep toe a juego un bolso joya, brazalete y pendientes en cascada con un sofisticado peinado de ondas con raya lateral.

La Reina Letizia. I EUROPA PRESS

Tips de estilo:

-Ha sabido evolucionar hasta dar con su propio estilo, ahora se permite más libertades a la hora de elegir su ropa.

-Vestidos con corte en la cintura y fluidos.

-Últimamente se atreve con tendencias muy actuales como el cut-out.

-Modernizar su estilo para destacar su espléndida silueta.

-Fiel a las Alpargatas altas o bajas en verano.

-Actualmente ha renunciado a los tacones altos que llevaba, siempre para sólo determinadas ocasiones, y opta por sandalias planas estilo joya de Magrit, como hace también Claudia Schiffer, Susan Sarandon o Ines de la Fressange.

-Siempre tiene fondos de armario muy básicos con tejidos de calidad que puede lucir en cualquier ocasión.

-Faldas midi combinadas con camisetas básicas y sencillas.

-Cada vez se atreve con colores más vivos como el naranja y con estampados.

-Vestidos de punto, crochet, estampado tie-dye.

-Pantalones cortos, ropa ajustada, pelo largo, jeans a sus cincuenta años está estupenda para llevar todas las propuestas.

-Mini vestidos camiseros, estampados de lunares, bordados, drapeados.

-Tesoros atemporales como las camisas blancas que lleva de Hugo Boss. Conjuntos de dos piezas de Nina Richy muy básicos que los tiene en varios colores.

-Repite varios looks que llevo hace tiempo y que aprovecha en determinadas ocasiones como el traje de pedida de Armani que volvió a usar para un viaje a Marruecos en 2019, o el traje blanco de Carolina Herrera que volvió a poner para la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022, o el traje de chaqueta rojo de Roberto Torretta, una fórmula que le resulta muy aplaudida. También recicla vestidos de la reina Sofía.

-Le encantan los complementos y los maneja muy bien, como bolsos, pendientes, diademas como la diadema de la sombrerera sevillana Nana Golmar, abrigos, zapatos, pero el complemento que más usa son los cinturones encima de los abrigos, de lazada del propio vestido, en pantalones.

-Zapatos de Manolo Blahnik, esmoquin negro.

- Muchas son las ocasiones para lucir vestidos de cóctel y vestidos tipo abrigo largos y estampados especiales con aires orientales del diseñador Dries Van Noten.

-Hombros y brazos al descubierto son su prioridad por eso lleva cortes palabra de honor y mangas sisas.

-La hemos visto con : Vestidos lenceros, trajes pantalones,vestidos de cuero,con abrigos y tocados muy british, con hombreras, clásico LBD, pitillos negros efecto piel, jerseys de cuellos, gabardibas, trench, estampados animal print.

-Lanza mensajes a través de sus looks como con su camisa “sorochka” de apoyo a Ucrania