O Goberno prevé estender os abonos gratuítos para o tren Santiago-Ourense

O Goberno de España prevé estender a gratuidade nos abonos ferroviarios para o traxecto entre Santiago e Ourense, un traxecto cuxos usuarios poden beneficiarse do 50 % de desconto aínda que non dos abonos gratuítos.

Así o confirmou a ministra de Política Territorial e portavoz do Executivo, Isabel Rodríguez, quen apuntou que "ese traxecto está a ser traballado" e así o falou "" coa ministra de Transportes e Mobilidade, "para que tamén sexa gratuíto", como o é o de Vigo-Santiago ou Vigo-A Coruña.

A ministra engadiu que a finalidade desta medida é "non xerar un agravio dentro da Comunidade", xa que os usuarios da liña do Eixo Atlántico ferroviario si poden dispor deses abonos.

Isabel Rodríguez lembrou que este xoves entran en vigor esas medidas así como outras bonificacións en transporte de viaxeiros por estrada e descontos en buses urbanos, no marco dun "gran esforzo" despregado polo Goberno para paliar as consecuencias da guerra en Ucraína. "A partir de mañá, o transporte público vai ser máis público", proclamou.

Após apuntar que o Executivo tamén está "a axudar" a concellos e Comunidades Autonómas para que apliquen descontos nos transportes por tren e estrada de "polo menos o 30 %", sinalou que as medidas do Goberno non só enfócanse en axudar á economía das familias, senón noutros aspectos: favorecer o aforro de emisións de CO2 e "gañar en autonomía e independencia" con respecto á subministración enerxética.

Estación de Vigo



Isabel Rodríguez celebrou a gran acollida das medidas e puxo como exemplo o gran número de abonos de tren gratuítos retirados polos usuarios na estación de Vigo, que cifrou en 16.000 (para o traxecto Vigo-Santiago-A Coruña).

Respecto diso, explicou que un usuario dese tren poderá aforrarse 1.400 euros en catro meses e, se ademais, ten fillos estudantes bolseiros, terá un aforro adicional. "Este é un goberno sensible, que actúa con determinación", insistiu, e agradeceu aos municipios e Comunidades que tamén fixeron "esforzos" para sumarse ás medidas de desconto e gratuidade.

Descontos no bus urbano



Precisamente, o alcalde da cidade olívica, Abel Caballero, lembrou que este xoves entran en vigor os descontos adicionais no bus urbano, de maneira que os usuarios do cartón PassVigo terán ese desconto adicional do 30 %, que se suma á bonificación municipal do 40 %.

Así, após recalcar que esta rebaixa vai ter un "efecto notable" no uso do transporte público e na mobilidade e economía da xente, apuntou que os viaxeiros co cartón municipal pasarán de pagar 0,62 euros fronte aos 0,89 euros que pagaban até agora coa PassVigo ou os 1,40 euros que custa o billete ordinario, sen bonificación.

No entanto, lamentou que "ningunha outra institución de Galicia" achega para facer descontos no bus urbano e pediulle directamente ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que "envíe recursos" para sufragar outro 30 % de desconto nos billetes destes autobuses.