Cabezas ve "mal" el pacto con Jácome y sugiere que se irá: "Donde no puedo hacer lo que pienso no estoy a gusto"

El candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, ha admitido este sábado que ve "mal" el pacto de investidura que la dirección gallega de su partido ha suscrito con Gonzalo Pérez Jácome encaminado a que la fuerza más votada gobierne en el Consistorio y en la Diputación. Los efectos prácticos son que Jácome tiene de nuevo el bastón de mando municipal y que los populares podrán, en principio, conservar la Diputación.



En declaraciones a los medios, Cabezas, quien basó su campaña electoral en garantizar que nunca pactaría con Jácome, ha defendido que se ha votado a sí mismo --al igual que el resto de ediles-- y, tras remarcar que él "no" ha pactado y señalar a la cúpula de su partido es la que debe dar explicaciones, ha dado entender que se irá porque no está "a gusto" donde "no" puede hacer lo que piensa.



Cabezas ha defendido sus ofertas y la búsqueda de un acuerdo con PSOE y BNG, que no ha sido posible. "Toda la vida dije que no iba a pactar con Jácome y no lo he hecho. Yo no he pactado con Jácome, no he hablado con Jácome en ningún momento, ni he tenido conocimiento de esto hasta hoy", ha dicho, en declaraciones a los medios.



"Que el PP de Santiago explique las razones. Que lo explique el partido en Galicia", ha instado, antes de asegurar que él conoce la existencia del acuerdo de investidura "poco antes de llegar al pleno". "Me parece mal. No me parece correcto. Pero es lo que hay. El partido tendrá sus razones, porque también es lógico y a mí me las ha expuesto", ha esgrimido.



Ha admitido que él haría "encantado" alcalde al socialista Paco Rodríguez, pero ha apuntado que la cúpula autonómica no veía esa opción al no garantizarle el PSOE poder conservar la Diputación. "Lógicamente, querían garantizar la Diputación. Razones de peso han tenido, pero serán ellos los que expliquen cómo ha sido porque yo lo desconozco", ha aseverado.



DA A ENTENDER QUE SE VA, SIN PRECISAR EL "MOMENTO"

Preguntado acerca de si seguirá como edil, ha dado a entender que no será así. "El otro día, cuando planteé la alternativa del tripartito, dije que estoy en las cosas en las que puedo hacer lo que pienso. En este caso no se ha hecho lo que yo pienso. Derivad de eso lo que consideréis", ha apostillado.



Y preguntado sobre el momento en el que presentará la renuncia, ha agregado: "Más claro no he podido hablar. No sé el momento, pero donde no puedo hacer lo que pienso, no estoy a gusto".



Sobre la vía del Senado --Cabezas no está en las listas presentadas por los populares, pero quedaría la opción de la designación autonómica--, ha replicado que ya estuvo en la Cámara alta en su día. "El Senado quedó en mi vida muy atrás", ha proclamado, para añadir, a renglón seguido: "No tengo intención absolutamente de nada, y lo que ha salido (sobre una vía para él hacia Madrid) son infundados. No he dicho nada, ni me han dicho nada".



PPDEG: "EL PP HIZO LO QUE ESTABA EN SUS MANOS"

Por su parte, fuentes de la dirección gallega consultadas por Europa Press, se han manifestado en la línea de los últimos días y apuntan a que PSOE y BNG no les dejaron otra "salida" en Ourense.



Las fuentes consultadas defienden que el PP se votó a sí mismo y que, formalmente, "no se apoyó a Jácome". Sostiene la cúpula del partido que dirige Alfonso Rueda que se intentó buscar otras vías "en todos los escenarios", pero, pese a todo, "no ha sido posible encontrar una solución mejor".



La dirección autonómica del partido entiende que los populares han hecho "lo que estaba en sus manos", por lo que finalmente "la salida es que gobierne la lista más votada y respetar la voluntad de la mayoría".