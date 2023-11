Detenido un taxista en Cangas por delitos de agresión a menores proponiéndoles llevarlas a casa

Un taxista de la comarca pontevedresa de O Morrazo ha sido detenido por la Guardia Civil de Cangas por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores al tratar de besarlas o proponerles actos sexuales mientras las llevaba a casa.



Tal como ha informado la Benemérita, la investigación se inició por una denuncia presentada por una de las víctimas, en la que la menor relataba una agresión sexual ocurrida en el interior de un taxi, mientras se trasladaba de madrugada desde Cangas a Moaña, acompañada de una amiga.



El conductor, después de dejar a una de ellas en casa, habría detenido el coche, comenzando a hacer comentarios relativos al físico de la menor y a su ropa, mientras le acariciaba la pierna intentando bajarle la ropa y proponiéndole un acto sexual.



El varón también le aseguró que si lo hacía, no le cobraría la carrera. En un momento dado, ella fingió la llamada de su madre, por lo que el hombre desistió y la dejó en su casa, no sin antes advertirla de que "no le buscase un problema".



La segunda víctima, también menor de edad, aseguró que el taxista le pidió que le diese un beso. En ambos casos, el presunto autor de los delitos, de 65 años de edad, aprovecharía su profesión de taxista para transportar a menores a su casa de noche tras salir de fiesta.



El hombre fue detenido y las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cangas, siendo el hombre puesto en libertad pendiente de acudir al Juzgado cuando sea requerido para ello.