Entidades en defensa do galego, o éuscaro e o catalán homenaxearán en Santiago a Castelao e Rosalía

Entidades sociais en defensa do galego, o éuscaro e o catalán participarán o vindeiro domingo 22 de xaneiro nun acto de homenaxe ás figuras de Castelao e Rosalía de Castro en Santiago de Compostela.

O acto, que se celebrará no Panteón de Galegos Ilustres de San Domingos de Bonaval --onde repousan os restos dos dous autores--, está organizado por Unha Mesa pola Normalización Lingüística, que convidou a Euskalgintzaren Kontseilua e a Plataforma per la lingua.

As organizacións pretenden enxalzar "o valor referencial que Rosalía e Castelao teñen, cada un no seu tempo, na demanda da normalización da lingua galega e, por extensión, de todas as linguas dos seus países, cun legado que segue vivo hoxe a través do activismo".

Por iso, elixiron para este acto o día 22 por tratarse dunha data que se celebra ás portas do 29 de xaneiro, día do nacemento de Castelao en 1886, e do 23 de febreiro, no que se cumprirán 186 anos de Rosalía e Castro.

Ademais, segundo explica A Mesa nun comunicado, en 2023 celébrase o centenario da primeira 'Galeusca', nome que reciben os pactos asinados entre entidades de Galicia, Euskadi e Cataluña, para os que fan un chamamento a seguir estreitando lazos.