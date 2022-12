Galicia destinará más de 20 millones a la internacionalización empresarial

Una de las empresas participantes en el programa ‘Galicia Exporta Dixital’, una iniciativa de la Xunta para beneficiar al tejido empresarial, es Docuten Tech. Daniel Cerqueiro es su director de márketing y comunicación. ¿A qué se dedica su empresa?

Somos una empresa que convierte a sus clientes en empresas sin papel gracias al uso de tecnologías de digitalización administrativa, principalmente firma y facturación electrónica. La idea es evitar de raíz el uso del papel.



¿Cuáles son las ventajas de esa digitalización?

Se pueden hacer los mismos trámites que aún se hacen con papel de manera digital. Tenemos un ahorro económico evidente: no es lo mismo hacer una firma digital que enviar un documento a firmar a Sao Paulo, por ejemplo. Es más eficiente porque hace que los procesos vayan más rápido y se tenga información en tiempo real. Y evidentemente, hay una parte de sostenibilidad. Eliminar el papel y los desplazamientos que conlleva hacen que las empresas reduzcan su huella de carbono. Esto último es algo que cada vez valoran más las empresas, y esa importancia seguirá aumentando en el futuro dada la actual situación. ¿Las empresas aún son reacias a abandonar el papel?

En España, sobre todo desde la pandemia, cambió mucho la mentalidad de las compañías. El papel es un formato que lleva siglos con nosotros y la gente se acostumbró a él, por lo que el cambio no es fácil. Ahora estamos empezando a trabajar en Portugal, y percibimos que allí aún son más reacios que aquí a dar el paso. Pero en España es un movimiento imparable. Ya nadie discute que va a tener que digitalizar su empresa. Hay compañías que pueden plantearse no hacerlo todavía por una cuestión económica, por ejemplo, pero todas dan por hecho que se trata de algo que tendrán que hacer antes o después. ¿Cuáles son las ventajas de participar en el programa ‘Galicia Exporta Dixital’?

El programa está muy bien enfocado porque te ayudan en aspectos importantes para una empresa, como la creación de material audiovisual o la parte web, entre otras cosas. Nos facilita mucho la labor. Y también tiene su importancia a nivel económico. Estamos muy satisfechos de nuestra experiencia y de formar parte de esta iniciativa, porque es algo que nos ha permitido crecer como empresa en diferentes aspectos. ¿Recomendaría este programa a otras empresas?

Sí. Sobre todo porque cuando empiezas a trabajar con el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica, dependiente de la Xunta) siempre te pueden facilitar la labor en muchos aspectos, más allá de las ayudas de carácter económico. Nosotros, que ahora trabajamos con Portugal, lo hemos notado porque nos han ayudado a la hora de facilitarnos contactos que nos resultaron muy útiles para dar nuestros primeros pasos en un mercado nuevo para nosotros.