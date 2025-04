Galicia medita pedir a transferencia de permisos de traballo e residencia para atraer a estranxeiros

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este martes que “non descarta” reclamar ao Goberno central as competencias de permisos de traballo e residencia para facilitar a chegada de traballadores estranxeiros a Galicia, ante a “necesidade” de cubrir postos polo “declive demográfico”.



O anuncio de Rueda produciuse a 24 horas antes de que este mércores o Executivo galego e o Goberno central pechen de forma definitiva a transferencia da xestión do litoral a Galicia, o primeiro traspaso dunha competencia a esta comunidade en case 17 anos, desde que o PP reconquistou a Xunta tras o Goberno bipartito de PSdeG e BNG.



Rueda avanzou a súa nova formulación competencial no acto de firma dun acordo de ‘Colaboración Exterior en Materia de Emprego, Formación e Talento’ con Colombia, Ecuador, Paraguai e Honduras, xunto aos embaixadores destes catro países latinoamericanos, a cuxos cidadáns trasladou que acolle “cos brazos abertos”, para “facer unha migración ordenada con garantías, con humanidade, con futuro”.



“Non descartamos, igual que fixeron outras comunidades, en colaboración e negociación co Goberno de España, asumir competencias en materia de permisos de traballo vinculados a permisos de residencia, todo o que necesario para poder facilitar a vida das persoas que se despracen a Galicia”, expresou Rueda.

Competencias útiles



O presidente galego apostou por que Galicia adquira competencias “directamente conectadas coa súa utilidade”. “Non queremos competencias porque si, non se trata de cubrir un número e dicir que as tes e nada máis, teñen que ser aquelas que sexan realmente útiles e agora mesmo poucas se me ocorren máis útiles que esta”, destacou.



Por iso, sacou peito do acordo asinado, que proporcionará “beneficio mutuo”, sinalando que “ningunha comunidade autónoma había asinado un convenio deste tipo coa representación de catro países” e que é un “primeiro paso” que axudará a comprobar se “é necesario dar un paso máis”. E de ser así, “farémolo sen ningunha dúbida e, desde logo, a día de hoxe é unha das competencias que nós expomos”, apostilou Rueda.



Sobre se sería unha cesión, unha delegación ou un traspaso de competencias, Rueda indicou que a fórmula non é agora o importante, porque “non está nin a negociación empezada”.

“Falamos dunha competencia que agora mesmo non está a funcionar, na nosa opinión, coa axilidade que debería e que depende do Estado. Cremos que a Xunta de Galicia pode mellorar esa xestión”, engadiu.



Rueda avogou por que Galicia teña “máis intervención” e póidanse cubrir máis áxilmente os postos de traballo que están vacantes. “Para iso necesitamos unhas competencias que agora mesmo non temos, que está a exercer o Estado e que, na nosa opinión, á vista, pode exercerse francamente mellor”, afirmou.



Respecto diso, incidiu en que Galicia atravesa un “declive demográfico” , como “en toda España en xeral”, que se une a “unha necesidade de cubrir postos de traballo de todo tipo”.

“E Galicia, que foi unha comunidade de emigración moitísimo tempo, entende perfectamente a diferenza entre que cando chegas a un país teñas orientación, formación, acollemento ou teñas que facelo dunha maneira moito máis fría, complicada, dura”, dixo.