O Goberno central destinou máis de 14.000 millóns a Galicia no 2024, segundo Pedro Blanco

O Goberno central destinou a Galicia en 2024 máis de 14.000 millóns de euros de investimento público e este ano prevé transferir á comunidade ata 10.262 millóns en entregas a conta, un 9,5% máis, engadido aos fondos do plan de recuperación e ás partidas dos orzamentos xerais do Estado, aínda por determinar.



Nunha reunión informativa no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, afirmou que o Executivo central, presidido polo socialista Pedro Sánchez, “é a maior garantía” do “compromiso con Galicia” e co “progreso e benestar” dos galegos.



Blanco informou sobre as principais áreas de acción do Goberno no exercicio fiscal 2024 e sinalou ademais que en 2025 está previsto que Galicia reciba “as maiores entregas a conta da súa historia”, ata 10.262 millóns de euros, aos que hai que sumar a liquidación de 2023, de maneira que a cantidade ascende a 10.857 millóns de euros.

O delegado do Goberno afirmou que nos sete anos que Sánchez leva no poder a comunidade recibiu un 40% máis de recursos que nos sete anos de goberno do seu predecesor, o Partido Popular, partido ao que pediu “responsabilidade” para aprobar os Orzamentos Xerais do Estado, xa que “pola contra sería votar contra Galicia”.

Pide “maior axilidade”



Tamén aproveitou para pedir á Xunta unha “maior axilidade” na execución dos fondos do plan de recuperación, xa que, segundo os seus datos, dos 1.545 millóns asignados, a Xunta ten 786, un 51% do total, sen executar.



Blanco informou de que o plan de recuperación contou con case 48.000 beneficiarios e destacou programas como o kit dixital e outras partidas como a destinada á transformación e modernización do sector turístico ou a destinada ao impulso do comercio.



Así mesmo, Blanco destacou o apoio do Goberno a sectores estratéxicos en Galicia como o naval, con contratos para construír fragatas da serie F-110 para a Armada Española, por máis de 4.300 millóns; ou o sector agroalimentario, con 410 millóns. Tamén aludiu a máis de 150 millóns destinados a proxectos de desenvolvemento de enerxía non fósil para reindustrializar Galicia.

Investimento social



Blanco precisou, ademais, o compromiso de Sánchez por impulsar políticas de vivenda, con 526 millóns para construír 1.406 aloxamentos públicos e rehabilitar máis de 18.000 pisos.



Tamén mencionou a subidas das pensións de acordo ao índice de prezos ao consumo (IPC) para case 800.000 persoas en Galicia ou a subida de máis de 54% do salario mínimo, que afecta a 135.900 traballadores galegos. Doutra banda, dixo que en Galicia hai 82.000 beneficiarios da prestación de ingreso mínimo, co traspaso de case 210 millóns.



Entre as outras axudas destacadas por Blanco figuran 61 millóns de euros para bonificacións de transporte por estrada ou abonos gratuítos en ferrocarril de media distancia e descontos en trens Avant de Renfe, con 280.000 beneficiados.



Tamén aludiu á concesión de 136 millóns en bolsas de estudos a 54.000 mozos, 90 millóns para modernizar o servizo público de saúde e 84 millóns de euros para previr e loitar contra a violencia de xénero.

En relación coas infraestruturas, Blanco puxo de relevo a instauración dos novos trens Avril, que aumentaron a seis millóns os usuarios en trens do trazado de alta velocidade Madrid-Galicia e mencionou obras de 550 millóns para renovar a liña ferroviaria entre Lugo-Monforte-Ourense.



En 2024 houbo avances na construción de estacións de transporte intermodal e nos accesos ferroviarios aos portos exteriores de Ferrol e A Coruña.



O Ministerio de Transportes prevé investir 4.561 millóns ata 2030 en Galicia para impulsar o denominado Corredor Atlántico de transporte de mercadorías en tren polo norte de España, dos que xa hai obras por 1.300 millóns de euros en execución.



En 2024 púxose en servizo o primeiro tramo da autovía A-57 en Pontevedra; o tramo denominado orbital, en Santiago de Compostela; o ligazón Sol e Mar na área metropolitana da Coruña, ou a rotonda da N-6 en Lugo, así como a reconstrución dos viadutos de Castro na A-6.



Actualmente hai obras para construír uns 50 quilómetros de novas estradas e para preservar a rede de estradas do Estado en Galicia. A iso hai que engadir as bonificacións da AP-9 e da AP-53.



Ademais, o Goberno central prevé investir este ano 275 millóns en expandir a banda ancha para que en 2025 toda Galicia teña conexión a internet de alta velocidade.