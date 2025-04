O Ministerio de Transportes destinará 3.143 millóns en cinco anos para os portos do Corredor Atlántico

O Comisionado do Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, afirmou que o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible destinará un total de 3.143 millóns de euros entre os anos 2025 e 2030 para o desenvolvemento e a mellora dos portos desta área integrados na rede básica da Rede Transeuropea de Transportes.



Aquí, inclúense os portos de A Coruña, Alxeciras, Bilbao, Xixón, Huelva, As Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santander e Sevilla, segundo indicou durante unha xornada europea sobre retos e desafíos en materia portuaria e sobre rexións insulares e ultraperiféricas que tivo lugar na xornada de onte en Las Palmas de Gran Canaria.



Sebastián fixo especial fincapé en que “se trata de enclaves loxísticos con forte vocación intermodal, impulsores da transición enerxética e motores de desenvolvemento territorial”. Neste senso, o presidente de Portos do Estado, Gustavo Santana, resaltou que “os portos situados na fachada atlántica xogan un papel determinante na consolidación do espazo marítimo europeo, fortalecendo a intermodalidad e facilitando o tránsito de mercadorías e pasaxeiros”.

Posición privilexiada



Tamén subliñou a importancia que tivo para a conformación definitiva do corredor Atlántico a incorporación do arquipélago canario “porque, desde a súa condición ultraperiférica, as illas Canarias, e moi especialmente os seus portos, gozan dunha posición geoestratégica privilexiada”.



“Proba diso –continuou– é a intensa actividade que despregan como base loxística, como o transbordo de contedores, o bunkering e a reparación de buques e plataformas mariñas, a pesca, os cruceiros, a eólica mariña e os novos combustibles limpos”.

Investimento na rede básica



Pola súa banda, o Ministerio que dirixe Óscar Puente explicou a través dun comunicado que o investimento anunciado se atopa dirixido aos enclaves incluídos pola Comisión Europea dentro da denominada rede básica do Corredor Atlántico, que contempla un horizonte temporal de investimentos prioritarios ata o vindeiro ano2030.



Deste xeito, durante o próximos cinco anos o porto da cidade de A Coruña recibirá 408 millóns de euros, o de Alxeciras 599 millóns de euros, o de Bilbao 355 millóns de euros e o porto de Xixón sumará 67 millóns de euros. De igual xeito, Huelva e As Palmas superarán os 400 millóns de euros cada un, o porto de Santa Cruz de Tenerife acaparará un investimento de 686 millóns de euros, Santander 372 millóns e Sevilla 150 millóns.