Los presupuestos de Galicia destinarán 42 millones de euros en 2023 a apoyar la economía social

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó el peso que ocupa el sector de la economía social en la economía gallega, más de un 7% del producto interior bruto (PIB) en Galicia, movilizando unos 850 millones de euros.



Por ello, avanzó que los próximos presupuestos autonómicos de 2023, que actualmente están fase de tramitación parlamentaria, destinarán unos 42 millones de euros, un 21% más, a apoyar a la economía social, con el objetivo de “tener más visibilidad, más iniciativas empresariales de economía social y más empleo”.



Así lo expresó Rueda este miércoles durante la inauguración de la jornada dedicada al Día de la Economía Social Gallega, que se celebró en la Cidade da Cultura en Santiago, que este año es la capital de la economía social 2022. El presidente de la Xunta fue recibido en el Edificio Fontán por varios manifestantes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en una protesta convocada por el sindicato CNT.



Los trabajadores y trabajadoras de centros de día, las escuelas infantiles “Galiña azul” y otros centros públicos dependientes de la Xunta convocaron una huelga el pasado mes de septiembre debido a la disconformidad que existe en el acuerdo del proceso selectivo para la estabilización del empleo que negocia la Xunta y sindicatos; por lo que aprovecharon la llegada de Rueda al acto de economía social para lanzar sus reivindicaciones.

Una "raíz humana"

En su intervención en la inauguración, el presidente del Gobierno gallego estableció un paralelismo entre la economía social y el Camino de Santiago, puesto que, según expresó, ambos tienen en común “la solidaridad, la igualdad y el compromiso”, además de esa “raíz humana” que hace que todo no se reduzca “a un balance de simples cifras”.

“Detrás de una tasa de inflación, de un precio de megavatio por hora o del precio de un barril de combustible, está la gestión de una familia, que cada día paga más por llevar productos a casa; de una empresa que tiene que lidiar con los costes de producción; o, por poner un ejemplo muy gallego, de una embarcación pesquera, que valora todos los días si le compensa o no salir a trabajar”, expresó Rueda.



Por ello, defendió la importancia de defender desde las administraciones públicas a un sector que siempre está del lado de los más necesitados.



En un contexto de inflación, Rueda señaló que es necesario tener instrumentos que permitan “capear la situación” y ayudar a quienes más lo necesitan, algo que no solo hace “exclusivamente el sector público”.

“Nosotros no nos sumamos a la demonización de la esfera privada”, afirmó el presidente de la Xunta, que añadió que muchas empresas, a pesar de que buscan obtener beneficios, no tienen “como único objetivo” el lucro económico.



Precisamente por ello el mandatario gallego apostó por una “alianza entre lo público y lo privado”, que es necesaria para salir de la crisis.



La jornada contó también con la participación de la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, que expresó en su intervención que “el mundo sería un poco peor” si no tuviéramos en la sociedad a cooperativas, centros especiales de empleo, sociedades laborales o empresas de inserción laboral.