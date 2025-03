O risco de pobreza ou exclusión en Galicia descende ao 18,8% en 2024, a taxa máis baixa desde que hai rexistros

O risco de pobreza ou exclusión social, medido polo indicador Arope, baixou ao 18,8% en 2024 en Galicia, a taxa máis baixa desde que hai rexistros (2008), segundo os datos que publicou este mércores o Instituto Nacional de Estadística (INE).



Pola súa banda, a taxa de risco de pobreza –renda ano anterior á entrevista– fixouse no 14,2%, a de persoas que viven con carencias materiaisseveras no 4,9% e vivindo en fogares con baixa intensidade no traballo –de cero a 59 anos– no 6,4%.



A renda neta media por fogar situouse en Galicia en 2024 en 34.892 euros, fronte aos 36.996 euros da media, e a renda media por fogar co alugueiro imputado, en 40.068 euros na comunidade galega, fronte a 42.269 euros de media.



As taxas Arope de risco de pobreza ou exclusión social máis elevadas no ano 2024 déronse en Andalucía (35,6%), Castela-A Mancha (34,2%) e Estremadura e Rexión de Murcia (32,4% en ambasas dúas). No lado contrario, País Vasco (14,8%), Illes Balears (16,2%) e Comunidade Foral de Navarra (18,3%) presentaron as taxas de risco de pobreza ou exclusión social máis baixas.

Andalucía, líder



Respecto a as taxas de risco de pobreza, as máis elevadas déronse en Andalucía (29,2%), Estremadura (27,5%) e Castela-A Mancha (27,4%). País Vasco (9,4%), Illas Baleares (11,3%) e Cataluña (12,9%) presentaron as taxas de risco de pobreza máis baixas.



Atendendo ás dificultades para chegar a fin de mes, Castela-A Mancha (13,0%), Canarias (12,4%) e Andalucía (10,9%) foron as comunidades con maiores porcentaxes de persoas que chegaban a fin de mes con “moita dificultade” en 2024. As que presentaron as menores porcentaxes foron País Vasco (5,1%), Illes Balears (5,6%) e A Rioxa (5,9%).

A nivel global



No conxunto estatal, o 9,1% da poboación manifestou chegar a fin de mes con “moita dificultade” en 2024. Esta porcentaxe foi 0,2 puntos inferior ao rexistrado o ano anterior segundo os datos comparativos.



Pola súa banda, o 35,8% non tivo capacidade para afrontar gastos imprevistos, fronte ao 37,1% do ano 2023.

O 33,4% da poboación non se puido permitir ir de vacacións fóra de casa polo menos unha semana ao ano. Esta porcentaxe foi 0,3 puntos superior ao rexistrado en 2023.



O ingreso medio por persoa alcanzou os 14.807 euros en 2023, cifra un 5,1% superior á rexistrada o ano precedente.



En 2024 –con datos de renda de 2023–, un 1,3% da poboación estaba á vez en situación de risco de pobreza, con carencia material e social severa, e con baixa intensidade no emprego. Esta porcentaxe foi 0,4 puntos inferior á do ano anterior.