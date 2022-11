Rueda asegura un reparto controlado de antibióticos pediátricos ante la escasez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió este jueves “preocupación” por la escasez de antibióticos —con el foco en la amoxicilina infantil—, si bien aseguró que se está realizando un “reparto controlado” y da por hecho que la demanda básica está “garantizada”.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello da Xunta, el presidente gallego indicó, no obstante, que esto no significa que no se trate de una “situación preocupante” ante la que el Gobierno gallego propuso una serie de alternativas, “más de una”, puntualizó, para que se siga garantizando la cobertura de esta demanda, como a través de una distribución de cantidades más ajustadas.

Alfonso Rueda recordó que la garantía de abastecimiento corresponde a la Agencia Española del Medicamento y la Xunta propuso varios sistemas para que no se produzca escasez y que “hay algún laboratorio que podría hacer este suministro” y colaborar en este sentido.



Sobre la causa de la escasez del antibiótico indicó que no existe sospecha de que la transmisión del covid pueda estar detrás de este escenario, aunque sí que hay una mayor afluencia a las urgencias pediátricas en toda España que puede estar relacionada con “el final” del coronavirus y que “reviven” otras patologías tras dejar de usar mascarillas.



Por eso, el presidente insistió en que se vacunen los niños contra el covid y admitió que la Xunta está “preocupada” por la “posible escasez de amoxicilina y de medicamentos necesarios para estas patologías”.

Atención Primaria

En el ámbito sanitario, Rueda cargó contra el Gobierno central al que responsabiliza de la falta de médicos en la Atención Primaria y ha asegurado que “no son ciertos” los datos que sitúan a Galicia, junto con la Comunidad de Madrid, como una de las autonomías con menos gasto realiza en este nivel asistencial por lo que ha instado al Ministerio de Sanidad a que “los actualice”.



“Gran parte de la solución para la Atención Primaria está en manos del Ministerio”, afirmó Rueda, quien reprochó que la ministra Carolina Darias no sea “diligente” para resolver este problema y, por el contrario, intente “hacer desgaste político” a cuenta de la situación sanitaria.



También criticó que “no haga nada” sobre las medidas reclamadas por la Xunta, como la ampliación del MIR o la creación de una especialidad de Urgencias, mientras intenta desgastar políticamente a algunas comunidades. “Me cuesta entender que haya responsables políticos tan irresponsables”, apostilló.