Rueda pide al Gobierno cumplir con los fondos europeos como Galicia

La Xunta consideró que “ha cumplido” su labor respecto a la tramitación de los fondos europeos e insta al Gobierno central a hacer lo mismo porque “son preocupantes” los datos de ejecución y que vayan avanzando los plazos “sin concreciones”.



El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, insistió este miércoles en esta cuestión, durante el foro de debate Next Generation organizado por el diario elEconomista, en el que defendió que “la confrontación por la confrontación, el estoy siempre pidiendo para ver lo que me cae, no es una buena medida”, sino que el Gobierno gallego apuesta por “ser reivindicativo cuando hay que serlo, pero también leal”.

Según destacó, Galicia tiene asignados 1.300 millones de euros de los fondos Next Generation, de los que recibió 940 millones y “están todos movilizados”, por lo que garantizó que todos van a ser ejecutados salvo que pasen “circunstancias imprevistas”.



Ante este foro, el presidente gallego defendió que Galicia es “fiable y digna de confianza” porque cumple sus previsiones y nunca va a utilizar al empresariado “como chivo expiatorio”, sino como “aliado”, y puso en valor las rebajas de impuestos de la Xunta porque siempre “es mejor bajarlos que subirlos”.



A su juicio, lo que se espera de un Gobierno es “tomar decisiones, ser previsible” y no cambiar el criterio en función de alianzas y de las próximas elecciones, por lo que instó superar “el ruido intencionado” que se crea alrededor de la acción pública, ya que lo que realmente importa a la gente “sigue sin cambiar” y es el empleo, la renta, o los servicios públicos.



Entre ese ruido, el presidente gallego destacó el que se genera por la transición “ambiental” que cree que debe hacerse compatible con la vida económica, algo en lo que la Xunta es “especialmente reivindicativa” para que se haga “con sentidiño”, incidió.



Respecto a los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia, insistió en que el Gobierno autonómico hizo todo lo posible para aprovechar la “oportunidad histórica” que suponen, desde hacer cambios legislativos para dar facilidades administrativas, hasta identificar a los principales proyectos tractores de la comunidad.



“Creo que hemos cumplido”, subrayó Rueda, quien consideró que es el Gobierno central el que debe aportar soluciones para acelerar la ejecución de los fondos que presenta “deficiencias” y que debería de ser “descentralizada” a las comunidades autónomas, sobre todo en lo que se refiere a los Pertes (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).