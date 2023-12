Sánchez lanza la candidatura de Besteiro: "Rechazó ser ministro para presidir la Xunta"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha revelado este sábado en Santiago que ofreció al ahora candidato a la presidencia de la Xunta del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, un ministerio en el nuevo Ejecutivo de coalición.



En su intervención en la inauguración de la Convención Política de los socialistas gallegos, a la que ha acudido acompañado de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, Sánchez ha desvelado esta invitación que, según ha destacado, Besteiro rechazó porque "aspira a ser el próximo presidente de la Xunta".



"Yo le pedí venir al Gobierno como ministro, y siempre se pone uno en una situación tensa, porque decirle que no al presidente del Gobierno... Pero él me dijo: No, porque yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia", ha relatado Pedro Sánchez.

Sánchez arropó al candidato del PSdeG y se ha mostrado convencido de que el 2024 "va a ser el año del cambio político en Galicia". "Tenemos un extraordinario líder en la figura de José Ramón Gómez Besteiro", ha reivindicado.



Alrededor de un millar de personas se han dado cita este sábado en el auditorio del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura en el inicio de la Convención Política del PSdeG. A continuación, participarán en las mesas de debate de esta convención que perfilará el programa electoral de los socialistas para gobernar Galicia.