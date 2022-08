'Takiño' Asaka, o mestre xaponés que se enganchou ao galego

É coñecido como o 'embaixador' da lingua e da cultura galegas no Afastado Oriente e a persoa que colocou a terra de Rosalía e Castelao no imaxinario dos seus paisanos, que cada vez, posiblemente grazas ao seu labor a favor das tradicións de Galicia, visitan en maior número esta terra.

Lingüista e profesor xaponés de Filoloxía Románica na Universidade de Tsudajuku, en Tokio, Takekazu Asaka, 'Takiño' como lle chaman cariñosamente os seus amigos, enganchouse á lingua galega a mediados dos anos setenta mentres realizaba en Madrid un curso de castelán.

Foi na mesma praza de Cibeles onde caeu en mans deste profesor nipón o número cero de A Nosa Terra, un xornal de liña nacionalista que se estreaba nos quioscos de forma gratuíta e que ao cabo seguiría comprando atraído polo nova que lle resultou a lingua galega e tamén pola súa sonoridade, que previamente escoitara falar a dous compañeiros do colexio maior Santiago Apóstol.

Como o mesmo 'Takiño' conta a Efe, a curiosidade levouno a visitar a redacción de A Nosa Terra, onde coñeceu e estableceu amizade co xornalista vigués Xan Carballa, ao mesmo tempo que o seu amor polo idioma galego ía en aumento ata o punto de chegar a comprar os seus primeiros libros de Editorial Galaxia tamén nesta lingua.

Cando se lle pregunta o porqué desa atracción pola cultura e a lingua de Galicia, o profesor Asaka responde: "Os xaponeses somos budistas e sintoístas, mentres aquí sodes cristiáns, e aínda que son relixións moi distintas todas comparten a mesma alma".

Durante a conversación Takekazu Asaka fai tamén referencia á afinidade que existe entre o Camiño de Santiago e o Camiño de Shikoku, unha vía de peregrinación que percorre 88​​ templos budistas ao redor da illa xaponesa do mesmo nome.

A súa recente visita a Santiago de Compostela responde á presentación das tres últimas obras que traduciu do galego ao xaponés: 'A rosa de cen follas' e 'As Romarías da Franqueira', ambas do poeta cambadés Ramón Cabanillas, e unha 'Introdución ás Cantigas de Santa María', de Alfonso X o Sabio, esta última de maior mérito se cabe dada a dificultade engadida que conleva a lírica medieval.

Por se isto fose pouco para dar fe do seu amor polo galego, Takekazu Asaka produciu o CD musical 'A rosa de cen follas' con catro cancións de Ramón Cabanillas e unha de Rosalía de Castro, interpretadas pola soprano Miho Haga e a pianista Rika Nishikawa.

Previamente, este lingüista xa se atreveu coa tradución ao xaponés das principais obras de Rosalía de Castro, entre elas 'Follas novas' e 'Cantares gallegos', así como do título 'Os Eidos', de Uxío Novoneyra.

Non é que non se atreva con Castelao, para o que lle persuaden os seus amigos galegos, pero recoñece co seu indeleble sorriso: "De momento non teño tempo, bastante traballo tiven coas Cantigas de Santa María".

A súa última visita a Galicia tivo que esperar porque nin a pandemia do coronavirus nin a guerra en Ucraína puxéronllo fácil para viaxar ata a súa segunda terra, pero estes días pódeselle ver integrado xantando nos seus recunchos favoritos de Santiago de Compostela ou vagar polo centro histórico desta cidade. Así é 'Takiño', "un galego máis", como el mesmo asume.