Una veintena de alcaldes con más de 25 años en el cargo repite candidatura el 28-M

En torno a una veintena de alcaldes gallegos con más de 25 años en el cargo tratarán de conservar el bastón de mando municipal en las elecciones del 28 de mayo. Ourense es la provincia que cuenta con el mayor número de veteranos, incluidos los dos preconstitucionales que a día de hoy dirigen un municipio en Galicia, y casi todos están ligados a las siglas del PPdeG.



Pero también el PSOE tiene un regidor, el de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), José Luis Raposo, que lleva casi 40 años en el cargo; mientras que el de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, se aproxima al cuarto de siglo: gobierna desde 1999. Situación idéntica a la del nacionalista pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde decano de las ciudades gallegas, que buscará el 28-M su séptimo mandato.



En clave histórica, el panorama municipalista gallego aún cuenta con dos alcaldes preconstitucionales, ambos en la provincia de Ourense. Uno de ellos, el de Quintela de Leirado, el popular José Antonio Pérez Cortés dirige el municipio desde 1976 y fue confirmado como cabeza de cartel por la dirección que encabeza Manuel Baltar.



También dijo que volverá a presentarse, aunque como independiente, tras optar el PP por otro número uno, el decano de los regidores gallegos, Senén Pousa. Alcalde de Beade desde 1974 y ligado hasta hace unas semanas al PP –dio por cerrada la etapa tras lo que él mismo ha definido como una “traición”–, Pousa ha adquirido notoriedad por su admiración por el dictador Francisco Franco, con misas en su honor.

Despedirse del bastón

Enfrente, y al margen de los recambios que se produjeron a lo largo del mandato por distintas causas (desde mociones de censura a cambios de cargo o fallecimientos), hay más alcaldes que deciden ahora despedirse del bastón de mando, entre ellos una decena de históricos de PP, BNG y PSdeG. Así, en las filas populares no optarán a revalidar el cargo los hasta ahora alcaldes populares de Quiroga (Lugo), Julio Álvarez; O Bolo y Montederramo, Manuel Corzo y Antonio Rodríguez, respectivamente; así como el regidor de Mondariz-Balneario, José Antonio Lorenzo; y el A Lama, Jorge Canda, quien irá de número dos en la lista de su sucesor.



Los nacionalistas gallegos, que en estas municipales ponen a prueba el ‘efecto Pontón’ tras convertirse en segunda fuerza política en el Parlamento gallego en las elecciones de 2020, mantienen las mismas caras en buena parte de las principales plazas en que gobiernan, aunque también habrá algún ajuste.



De este modo, Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, volverá a repetir al frente de la candidatura del Bloque y en la que tratará de revalidar el bastón de mando tras un mandato marcado por la decisión del Supremo de avalar la prórroga de la concesión a Ence.



Tras salidas previas a lo largo del mandato de alcaldías históricas en las filas socialistas –como es el caso de José Luis García, que renunció en Brión, o Manuel Mirás, en Oroso–, el hasta ahora decano de los alcaldes socialistas, el regidor de Dumbría, José Manuel Pequeño, anunció que no repetirá tras 40 años. “Es el momento de parar”, aseguró.



En la misma provincia de A Coruña hay otros casos de socialistas que fueron elegidos regidores tras las municipales de 2019 que no repetirán este año en la candidatura, como el caso del delegado del Gobierno, José Miñones.



Y si José Luis Raposo (Pedrafita do Cebreiro) es el más veterano del PSOE que optó por repetir, en la provincia de Lugo el PSOE no contará con el que era alcalde de Samos desde 2007, Julio Gallego. El PP de Lugo fichó a Miguel Gallego, hijo del actual regidor, para encabezar la candidatura popular en este municipio; y este anunció, al tiempo, que no participaría de la carrera del 28M.



Abel Caballero volverá a competir por la Alcaldía de Vigo, tras 16 años en el cargo: es uno de los regidores más votados del PSOE y llegó a obtener en las últimas municipales el 67,64 por ciento de los votos.