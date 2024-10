Viaqua renova o seu programa de bolsas “Talento Mozo”coa colaboración de Igaxes

Na sede de Viaqua en Santiago de Compostela, renovouse o programa de bolsas “Talento Mozo”, en colaboración con Igaxes, firmando por segundo ano a alianza entre ambas entidades. No encontro participaron Carlos Rosón e Cristina Rozas por parte de Igaxes e Nicolás Esmorís e Laura de Vega por parte de Viaqua.

Programa Bolsas Talento Mozo



Tras os bos resultados acadados no pasado ano, coa entrega dunha beca, renóvase esta

iniciativa que ten como obxectivo acompañar a mozos cun alto rendemento escolar, pero

cunha contorna económica complexa, para que poidan realizar estudos universitarios. O

programa está deseñado para promover a igualdade de oportunidades entre a xuventude con

dificultades económicas, pero que conta cunha traxectoria académica brillante.



Durante o acto de firma, o director executivo de Viaqua, Nicolás Esmorís Cendón, subliñou o

compromiso da empresa coa xeración de oportunidades educativas. "Este programa permite aos

estudantes acceder a unha formación universitaria, desenvolver habilidades relevantes e

potenciar a súa futura inserción laboral, eliminando barreiras económicas e sociais.” afirmou

Esmorís.

Firma do acordo do programa Bolsas Talento Mozo Viaqua Igaxes



Pola súa banda, Carlos Rosón, director de Igaxes, destacou a importancia de iniciativas coma

esta, que permiten que mozas e mozos con expedientes académicos destacados poidan superar

os obstáculos que lles impiden acceder aos recursos necesarios para o seu desenvolvemento

académico. "Acceder a libros, material, transporte ou formación complementaria non debería ser

un privilexio, senón un dereito. Este tipo de alianzas son clave para avanzar cara a unha

sociedade máis xusta e equitativa", comentou Rosón.



O estudante seleccionado no programa recibe unha bolsa anual, durante toda a carreira, por un

importe de 1.500€ para cubrir os gastos relacionados cos estudos. Ademais da axuda

económica, ambas entidades coinciden no aspecto diferencial deste programa de contar

cun plan de seguimento que inclúe apoio psicosocial e orientación académica para

acompañar a persoa bolseira en todo o proceso de matriculación, xestión e desenvolvemento da

súa traxectoria académica. No primeiro ano do programa, o estudante seleccionado puido

participar en seminarios e talleres de diferentes temáticas así como acceder ao programa de

Hábitos Saudables da empresa Viaqua.



Este programa representa un paso importante cara á construción dun futuro máis inclusivo e con

oportunidades reais para aqueles mozos e mozas con talento e determinación, mais con

recursos limitados.