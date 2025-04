A Xunta denuncia que Sánchez “fai boicot” á transferencia da AP-9

A conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, sinalou este mércores que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, “fai boicot” a Galicia ao volver o Congreso para prorrogar o prazo de emendas ao proxecto de lei relativo ao traspaso da AP-9 a Galicia.

En resposta a unha pregunta do PSdeG no pleno, a conselleira denunciou que o debate deste proxecto, que conta co respaldo unánime do Parlamento, xa acumula 42 emendas, das que 27 foron nesta lexislatura.



Reprochou así aos socialistas galegos que presuman da xestión das autoestradas cando existe en Galicia unha postura unánime para solicitar a transferencia da AP-9, principal infraestrutura da comunidade, pero o Goberno paralízaa.

“Nin nos permiten debatelo no Congreso. Sánchez está a facer boicot ás propostas galegos e nin nós, nin vostedes, podemos seguir transixindo”, incidiu.



Fronte a iso, o deputado do PSdeG, Carlos López Font, incidiu en que é responsabilidade dun goberno do PP que os galegos sigan pagando peaxes na AP-9 debido a que “se non gobernase Aznar” estes custos estarían eliminados xa desde 2023.



En todo caso, reivindicou as bonificacións do 75% que puxo en marcha o Executivo central na AP-9 mentres a Xunta impide os mesmos descontos nas autoestradas autonómicas, a AG- 55 (A Coruña-Carballo) e a AG-57 (Puxeiros-Val Miñor).

“Que saiban os usuarios que a Xunta lles nega as bonificacións que o Goberno aplica na AP-9”, expuxo Font, que acusou o Executivo de Rueda de estar “falto de compromiso” cos galegos.



Así as cousas, a conselleira asegurou que o discurso do PSdeG “non se sostén” dado que a Xunta conta cos prezos de autoestradas “máis baratos de toda España”.

Falta de compromiso



Por outra banda, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, denunciou a falta de compromiso do Goberno co transporte ferroviario en Galicia e considerou que ata o momento a proposta para o Plan Director do Corredor Atlántico é “un PowerPoint tuneado”.



Así o sinalou o conselleiro en resposta a unha pregunta do PP sobre a situación do transporte na comunidade na que lamentou que a Xunta descoñeza as cifras e prazos concretos que manexa o Ministerio sobre a relación de obras e o horizonte temporal desta infraestrutura.



Dixo que á falta de concreción sobre o Plan Director do Corredor Atlántico engádese a falta de transparencia sobre o grupo de traballo para facer seguimento deste plan. Neste senso, Calvo denunciou o “agravio continuo” a Galicia por parte do Goberno no que se refire ao servizo de transporte ferroviario e que, ao seu xuízo, está marcado pola “precariedade” por unha xestión ineficiente do Executivo central.