Conoce ​los restaurantes más frikis de Galicia

Hoy se celebra el Día del Orgullo Friki, una fecha perfecta para disfrutar de lo que nos apasiona, sea lo que sea. Y como en GastroIdeal lo que más nos gusta es comer, te presentamos algunos de los restaurantes de Galicia con temática friki a los que te encantará acercarte si de lo que tienes ganas es de disfrutar de buena comida en un ambiente diferente.







J de Joker (Santiago de Compostela)





En J de Joker, un restaurante friki especializado en cachopos y hamburguesas ubicado en la calle Rúa Nova de Abaixo de Santiago de Compostela, se come en compañía de figuras de superhéroes de Star Wars o Marvel.









Pero lo mejor de este local compostelano es que se puede comer por menos de cuatro euros. ¿El motivo? Combatir la complicada situación que están atravesando muchos gallegos en los últimos años a causa del encarecimiento del carrito de la compra o el desorbitado precio que alcanzan, casi a diario, la luz o el gas.





Por eso, de miércoles a viernes, en horario de mediodía, el J de Joker ofrece dos posibilidades, ambas acompañadas de bebida, que previamente se anuncian en Instagram: una de 3,70 euros y otra de 4,50 euros.





Entre los platos estrella destacan el arroz cinco quesos con raxo, los sándwich de tres pisos de pollo y aguacate, la pasta carbonara romana y un clásico como la milanesa con patatas.









Además, en J de Joker cada domingo organizan el día de los juegos de mesa y, de vez en cuando, preparan platos del mundo, como la francesinha portuguesa o el ramen japonés.









Todo parece poco para cumplir el objetivo anunciado por uno de los carteles del local: "antes del fin del mundo, ten la panza llena". Un mensaje que ha calado entre los clientes del local, que son, en su mayoría, jovenes.





Yolo Burger (A Coruña)





Si eres un apasionado de los videojuegos, en el número 129 de la calle Orzán de A Coruña encontrarás tu nuevo local de referencia. En este restaurante, María F.Aguirre, una jovencísima emprendedora peruana de 24 años, y estudiante de Comunicación Audiovisual, ha abierto Yolo Burger, una hamburguesería que busca dar cobijo, en palabras de Aguirre, a “un público gamer que estaba un poco olvidado”.





El establecimiento -que luce un ambiente retro de los años 80 con luces bajas, una máquina de arcade y asientos tipo puf- se ha dividido en dos ambientes: uno pensado para juegos de mesa, como el Monopoly o el Yo Nunca, y otro como un salón recreativo, donde se pueden encontrar consolas como la Nintendo 64, la XBOX Series S o la Súper Nintendo.









Pero en Yolo la gente no solo se acerca para echar una partida, también lo hace para disfrutar de la comida. Y es que en su carta, como asegura la estudiante, ya hay platos intocables. “ El best seller de la carta es la Yolo Burger, una propuesta que conjuga queso, bacon, huevo, pepinillo y cebolla, además de otras como la Game Over, hecha a base de carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y queso de cabra, todo ello acompañado por patatas paja”.









Unas elaboraciones que desean huir del concepto de comida rápida. Por eso, la carne se compra a “un proveedor local del Mercado Municipal de la Plaza de Lugo” y se acompaña de pan artesanal.





Big Bar Theory (Santiago de Compostela)







El Big Bar Theory de Santiago de Compostela -localizado en la esquina entre la calle Noia y la avenida de Castelao- es un local que abrió sus puertas en 2015 y cuyo nombre hace referencia a la conocida serie de televisión The Big Bang Theory.









Sus propietarios, Isaac Gil y Aleksandra Kaverina, son dos grandes apasionados de las películas de ciencia ficción y de los cómics que hacen, con mucho mimo, las hamburguesas y las pizzas que disfrutan, sobre todo, los universitarios que viven en el barrio de Vista Alegre.