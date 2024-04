A Conserveira: tradición y sostenibilidad en conservas de lujo de las Rías Baixas

Desde su inicio en 1994, A Conserveira ha sido sinónimo de calidad y tradición en la elaboración de conservas de pescado y marisco, utilizando exclusivamente productos de las prestigiosas Rías Gallegas. La marca de A Conserveira nació hace dos años y medio, en Pobra do Caramiñal, en las Rías Baixas, y detrás de ella se encuentran su CEO, Pascual Tarrón, y el director comercial, Diego González, quienes han llevado adelante un legado de excelencia en la producción artesanal de conservas.

La esencia de A Conserveira se encuentra en su meticuloso proceso de producción, donde se combina la artesanía y la tradición para ofrecer productos de la más alta calidad. “Seleccionamos e envasamos a man cada peza, seguindo as épocas de captura e respectando a contorna natural”, afirma Pascual Tarrón.

Gamas de producto

Bajo la marca "Selección", A Conserveira ofrece conservas exclusivas procedentes de las Rías Gallegas, elaboradas con un cuidado excepcional y manteniendo viva la tradición de las artes conserveras. Estos productos se capturan exclusivamente en épocas de campaña.

La línea "Tradición" reúne productos capturados siguiendo las artes tradicionales de pesca, ofreciendo una experiencia gourmet única.



Compromiso con la sostenibilidad

Más allá de la excelencia en sus productos, A Conserveira se ha comprometido con la sostenibilidad en todas sus operaciones. Desde el uso de redes biodegradables en el mar hasta el reciclaje de materiales para la presentación de productos en ferias, la empresa busca reducir su impacto en el medio ambiente y contribuir al cuidado de las Rías Gallegas que tanto aman.

Conservas de A Conserveira. I LARA FONTELA



Variantes de lujo

A Conserveira ha dado un paso adelante en la innovación con una edición limitada y numerada de conservas de lujo. Tres variantes están disponibles en el mercado, cada una elevando la experiencia culinaria a nuevas alturas. La primera variante, Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal O Xeito incorpora un toque distintivo de aceite de oliva. La segunda opción incorpora los famosos pimientos de Padrón, fusionando sabores únicos.

Finalmente, la tercera y más innovadora variante introduce láminas de oro de 24 quilates a la Xouba con aceite de oliva, creando una experiencia de micro lujo sin precedentes que redefine la culinaria tradicional con un toque exclusivo. Con estas variantes de lujo, A Conserveira demuestra su capacidad para combinar lo tradicional con lo innovador.

“Os clientes transmítennos o moito que lles gustan os nosos produtos. Dinnos que somos diferentes, que facemos cousas diferentes. E a verdade é que iso é unha alegría tremenda para nós. Nós xa facíamos cocohas de pescada cando en Galicia ninguén as facía. Faciamos ventrescas de pescada cando en España ninguén as facía. O ano pasado, por exemplo, fomos a primeira conserveira que lanzou ao mercado as latas baixo o selo Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal O Xeito”, concluye Pascual Tarrón.