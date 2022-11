Nace "Vértigo", la apuesta gastronómica de Bodegas Regina Viarum de la mano del chef Lucas Busto

Bodegas Regina Viarum se adentra en el mundo de la gastronomía de la mano del chef Lucas Bustos con la apertura de Vértigo, un nuevo restaurante que ofrecerá una propuesta diferencial de maridaje inspirada en la historia y los orígenes de la Ribeira Sacra. El espacio gastronómico, ha sido diseñado aprovechando espacios previamente no abiertos al público por el prestigioso arquitecto Juan Carlos Cabanelas. Con unas espectaculares vistas, está diseñado con materiales nobles y sostenibles siguiendo una línea estética protagonizada por la vid y en armonía con el entorno. Vértigo ha sido inaugurado en un evento en el que han estado presentes Horacio Gómez e Iván Gómez, fundador y director de las Bodegas Regina Viarum, respectivamente; Lucas Bustos, el chef de Vértigo; José González, Conselleiro de Medio Rural y Luis Guitián, alcalde de Sober.

El chef Lucas Bustos ha sido el encargado de explicar a los asistentes su particular interpretación de la visión de la bodega y sus vinos a través de una carta conformada por 4 menús: el druida, el pescador, el cazador y la reina. Una carta en 7 tiempos centrada en ofrecer al visitante todo un viaje sensorial por la gastronomía gallega, apto para los paladares más exigentes.

Iván Gómez, Director de las Bodegas Regina Viarum, ha destacado que “la apertura de este restaurante supone para nosotros una gran apuesta dentro de nuestro proyecto de enoturismo, ya que damos el paso para convertirnos en una gastrobodega. Estamos muy ilusionados y confiamos en que será todo un éxito ya que vamos de la mano de uno de los mejores chefs de restaurantes de bodegas del mundo. Vértigo contribuirá además a ampliar la oferta gastronómica y de servicios de la zona con un concepto totalmente novedoso e innovador en el sector.”

Lucas Bustos: el chef

De origen argentino, Lucas Bustos es un chef especializado en diseñar restaurantes de bodegas, adaptando a la perfección su cocina en virtud de los vinos del lugar. A sus 44 años, lidera junto a un importante equipo, este formato de restaurantes en Bodegas como Trapiche, Casarena y Ruca Malen, con la cual en el año 2014 recibió el premio de mejor experiencia en restaurante de bodega del mundo en el “Global Best of Wine Tourism”.

Diplomado en Administración de proyectos y Gestión financiera por ADEN Business School en Mendoza (Argentina). Realizó entre los años 2000 y 2002 un Training en Starwood Hotels, y en el Culinary Institute of America (CIA), en New York, USA. Previamente ya era Técnico en Administración Gastronómica con mención en Cocina Internacional por el INACAP C.I.E.S. de Santiago, Chile. Ha representado a Argentina en prestigiosos eventos alrededor del mundo y su cocina se ha podido disfrutar en ciudades como Londres, Hong Kong, Washington D.C., New York City, Chicago, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, São Paulo y Lima.

Bodegas Regina Viarum

Regina Viarum es una de las bodegas pioneras en la apuesta por el enoturismo en la Ribeira Sacra, además de la más visitada de Galicia. Situada en Doade (Sober, Lugo), en pleno corazón de la Ribeira Sacra, es un proyecto familiar que desde sus inicios hace más de 20 años, se mantiene fiel a la tradición vinícola de la zona, sin por ello renunciar a la innovación, lo que queda patente tanto en su proyecto enoturístico, actualmente en desarrollo, como en sus cuidadas instalaciones, que convierten a Bodegas Regina Viarum en uno de los motores principales del enoturismo tanto en la Ribeira Sacra como en el noroeste peninsular.