Queixos Brigantia: sabor y tradición en los paladares de los amantes del queso

Queixos Brigantia es una empresa familiar con una marca imborrable en la industria quesera gallega. Dirigida por Javier Graña, junto con su hijo y su esposa, esta compañía no solo elabora y distribuye una amplia gama de quesos, sino que también encarna el espíritu y la tradición gallega.



Con una línea de quince referencias distintas, Queixos Brigantia ha conquistado los paladares de los amantes del queso. Desde el fresco y el cremoso hasta el requesón, cada variedad refleja la pasión y el compromiso con la calidad que han sido la piedra angular de la empresa desde su fundación.



Aunque arraigada en las provincias de A Coruña y Lugo, la influencia de Queixos Brigantia se extiende mucho más allá gracias a su tienda online, que lleva los sabores auténticos de Galicia a todos los rincones de España. Además de su propia distribución, la compañía se apoya en agencias para llegar a las provincias de Pontevedra y Ourense, garantizando que nadie se pierda la oportunidad de disfrutar de sus productos.

Javier Graña, comercial de Queixos Brigantia. I LARA FONTELA



“Desde pequenas tendas de alimentación ata restaurantes e mercados de abastos, Queixos Brigantia satisfai as necesidades dunha ampla gama de clientes. Xa sexa unha peza pequena para o fogar ou unha porción xenerosa para a restauración, a empresa adáptase ás demandas do mercado cos seus produtos de alta calidade”, afirma Javier Graña, comercial de Queixos Brigantia.



Las variedades son muy diversas, desde requesón hasta el queso ahumado en madera de abedul, cada opción refleja la riqueza del territorio gallego. Además de los quesos, Queixos Brigantia ofrece mantequilla, mantequilla cocida, queso en barra y queso en lonchas, completando así su oferta para satisfacer todos los gustos y necesidades culinarias.

“No que máis destaca Queixos Brigantia é no queixo fresco, no requeixo e no queixo cremoso. Tamén facemos outras variedades como o Grei de Breogán ou o Lar de Lares”, añade Javier Graña.