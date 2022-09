Too Good To Go, el movimiento europeo que lucha contra el desperdicio de alimentos, sigue creciendo en España

El 29 de Septiembre se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Una fecha clave para recordar que solo en España se tiran casi 8 millones de toneladas de alimentos cada año, lo que supone unos 250kgs de comida desperdiciada cada segundo en nuestro país. Unas cifras que han llevado al Gobierno a presentar hace unos meses el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria y se espera que entre en vigor en 2023.



Sin embargo, adelantándose a esta futura ley, ya hay iniciativas que llevan tiempo actuando y ofreciendo herramientas a la ciudadanía y a la industria alimentaria para acabar con el desperdicio de comida. Es el caso de Too Good To Go, la mayor app que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, que desde septiembre de 2018 está trabajando en nuestro país para poner freno a un problema como este y cuya acogida entre la población es cada vez mayor.

A través de una app móvil, Too Good To Go conecta a usuarios y usuarias con miles de restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros establecimientos de alimentación, que ofrecen packs sorpresa con su excedente diario de comida a precios reducidos. “De esta manera evitamos que la comida que está en buen estado se vaya a la basura al final del día. Con ello gana el establecimiento que no tiene que tirar comida y minimiza sus pérdidas, gana el usuario ya que el ahorro es de casi un 70% respecto al precio habitual y gana el planeta al evitar las consecuencias medioambientales de ese desperdicio”, señalan desde la plataforma.

La idea surge en Dinamarca en 2016 durante un buffet en el que un grupo de amigos vio cómo los camareros tiraban toda la comida no consumida al final de la cena. Fue entonces cuando decidieron que había que hacer algo y crean esta plataforma móvil que a día de hoy está presente con éxito en 17 países europeos y también en Estados Unidos y Canadá, cuenta con más de 64 millones de usuarios y más de 165.000 establecimientos asociados. “La implicación de la sociedad es cada vez mayor y ya estamos salvando un pack cada segundo. Hasta la fecha ya hemos conseguido salvar más de 160 millones de packs de comida en Europa que finalmente no han sido desperdiciados”, añade.

En España, Too Good To Go ya cuenta con más de 5 millones de usuarios, más de 15.000 establecimientos y más de 9 millones de packs salvados, el equivalente a haber evitado el desperdicio de más de 9.000 toneladas de comida.

La aplicación está disponible gratis para iOS y Android. Nada más entrar los usuarios pueden ver los establecimientos que tienen a su alrededor para salvar sus packs sorpresa de comida preferidos a precio reducido que oscilan entre los 2 y 5 euros. El contenido de estos packs siempre es sorpresa ya que depende del excedente que haya cada día, “eso sí siempre serán productos de calidad, frescos y en su mayoría elaborados en el mismo día que simplemente no han sido vendidos al final de la jornada”, señalan. Al comprar su pack, el usuario paga a través de la aplicación y solo tiene que ir a recogerlo al establecimiento a la hora indicada.

Además, gracias al trabajo realizado en este tiempo se está minimizando el impacto ambiental. Según la responsable de la app, “tirar un simple plátano equivale a desperdiciar la misma cantidad de agua que dejamos correr por un grifo abierto durante 10 minutos. Además, el desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de efecto invernadero”, señalan. Por eso, “días como el 29 de septiembre dedicados a concienciar sobre ello y que el Gobierno se haya puesto en marcha para aprobar esta nueva ley que persigue reducir las cifras de desperdicio en España, son claves para sensibilizar y concienciar a la población y a la industria pero también para impulsar la acción que nos permita cumplir como país y como sociedad con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados en la Agenda 2030 y así cuidar del planeta.”