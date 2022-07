Polonia usará videojuegos para enseñar historia en un proyecto pionero

Dos videojuegos inspirados en episodios recientes de la historia europea formarán parte del currículo de la enseñanza secundaria en Polonia, un proyecto pionero en el mundo.

El ministro polaco de Educación, Przemyslaw Czarnek, confirmó este viernes que, desde esta semana, los estudiantes polacos pueden descargar de manera gratuita dos videojuegos producidos en Polonia y que se incluirán como parte del material escolar en el próximo curso.

El ministro destacó el "alto valor educativo" de ambos juegos y explicó que se trata de un paso más en la "modernización de la enseñanza polaca", además de señalar que "el 80 % de los polacos adultos son usuarios de videojuegos".

En una web del Gobierno, los polacos en edad escolar se pueden descargar los videojuegos "Game of Ciphers" (Juego de cifras) y "This war of mine" (Mi propia guerra), ambos producidos en Polonia por el Instituto de Memoria Histórica y por la compañía 11 Bit Studios, respectivamente.

En "Game of Ciphers" se reproduce el proceso de desencriptación de las máquinas "enigma" que usaron los nazis en sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho crucial en la victoria de los aliados en el que un grupo de matemáticos polacos tuvieron un papel destacado.

El videojuego "This war of mine" fue aclamado como uno de los títulos más originales y emotivos cuando se publicó hace unos años y aborda el género bélico desde la perspectiva de los civiles que sufren sus consecuencias.

El jugador es el responsable de un refugio en plena guerra y debe gestionar los racionamientos de comida, decidir quién se arriesga a salir al exterior para encontrar suministros o buscar herramientas para construir una radio y así obtener información.

Además, tiene que vigilar a posibles traidores, cuidar la salud física y mental de los más débiles y esperar a que llegue el alto el fuego (que es aleatorio y puede ocurrir el primer día o tardar años).

Sus creadores aseguran que encontraron la inspiración para el argumento al estudiar la guerra de Yugoslavia y el Levantamiento de Varsovia de 1944.

Al anunciar esta decisión el año pasado, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que "Polonia será el primer país del mundo en añadir sus propios videojuegos" al temario educativo y que ello permitiría a los jóvenes usar los videojuegos para imaginarse en situaciones históricas de una manera diferente a con los libros de texto".