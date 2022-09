Las victorias de Ucrania motivan una gran movilización de tropas rusas

El repliegue ruso de la región ucraniana de Jarkov, que limita con el Donbás, abre una nueva fase de la guerra en la que el Ejército ucraniano toma las riendas de las acciones militares tanto en el este como en el sur del país y hace pensar a algunos en Rusia en una posible movilización.



“El movimiento de nuestras tropas continúa”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al asegurar que en lo que va de mes el Ejército ya liberó “más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio” en el este y el sur del país.



La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, aseguró por su parte que durante la contraofensiva fueron liberadas “más de 300 localidades” en la región de Jarkov. Agregó que el objetivo de las fuerzas ucranianas es proseguir con la contraofensiva hasta retomar por completo la provincia oriental, donde Rusia tan solo controla una pequeña franja, que limita con la región de Lugansk.

La situación en el este

El gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai, aseguró que la contraofensiva ucraniana ya llegó a su región y que las fuerzas rusas abandonaron la ciudad de Kreminna, capturada el abril pasado por Rusia.“Hoy, Kreminna está completamente vacía. El Ejército ruso abandonó la ciudad y en ella ondea la bandera ucraniana”, anunció en Telegram, hecho que calificó como el comienzo de la liberación a gran escala de la región de Lugansk, que Rusia diera por tomada completamente en julio. El Ministerio de Defensa ruso, que se niega a reconocer la retirada de Jarkov y califica esta operación de “reagrupación”, aseguró que sus fuerzas de misiles y de artillería lanzan ataques “masivos” en todas las direcciones operativas, incluido en el este y el sur.



Los ataques de alta precisión alcanzaron los puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas en la región de Donetsk, según el portavoz castrense, Ígor Konashenkov.



Indicó que, además, golpearon tropas en localidades de las regiones sureñas de Mykolaiv y Zaporiyia, y de la ciudad de Jarkov, en el este. Las recientes victorias ucranianas en el este del país sacaron a primer plano el tema de una amplia movilización en Rusia y reavivado las polémicas al respecto.

La movilización rusa

“Una operación militar puede ser detenida en cualquier momento. La guerra no se puede detener, termina con la victoria o con la derrota. Me refiero a que estamos en guerra y no tenemos derecho a perderla”, declaró el líder de los comunistas rusos, Guennadi Ziuganov. Por ello, defendió que “es necesaria una movilización total del país”.



Esa opinión es compartida por muchos expertos y blogueros militares rusos: el líder chechén, Ramzan Kadirov, criticó los errores cometidos en el campo de batalla y se mostró dispuesto a enviar a 10.000 hombres al frente. Los prorrusos destacaron que las fuerzas ucranianas en Jarkov eran ocho veces mayores que las rusas.



“En estos momentos no estamos hablando de esto”, de una movilización, afirmó por su parte Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Según la prensa, el presidente ruso, Vladimir Putin, considera que la mayoría de los rusos no está dispuesta a enviar a sus hijos a combatir en Ucrania, motivo por el cual le está resultando tan complicado al ejército ruso el cumplir con sus objetivos..

Ucrania pide garantías a la UE



En tanto, la Presidencia ucraniana presentó un proyecto de recomendaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania con la participación de Occidente, que suponen más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia.



“Necesitamos una fuerza militar lo suficientemente fuerte como para causar un daño irreparable al agresor. Las garantías de seguridad tienen como objetivo ayudarnos a crear tal poder”, afirmó el jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak. El funcionario ucraniano dijo que este proyecto no busca sustituir el ingreso de su país en la Alianza Atlántica, sino que es un medio para garantizar la seguridad y supervivencia del pueblo ucraniano frente a Rusia.