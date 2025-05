Más de 300 participantes en la XI Carreira pola Diversidade

Más de 300 personas participaron ayer en las diversas modalidades de la XI Carreira pola Diversidade de Ribeira, la iniciativa solidaria organizada por la Asociación Ambar y que ya es un referente en O Barbanza. Más de 90 personas se apuntaron a la andaina, a la que se sumaron 90 niños en las pruebas infantiles y cerca de 130 personas en la categoría absoluta.



Gracias a todos los participantes se consiguieron recaudar más de 8.000 euros, que este año se destinarán a organizar salidas y actividades de conciliación familia dentro del área de ocio, para que las personas usuarias sigan disfrutando.



El objetivo principal de la carrera es visibilizar y promover la inclusión real y efectiva de las personas con diversidad funcional, así como fomentar valores como la participación, la convivencia, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de todas las personas. “Non é só unha carreira, a carreira fala de inclusión, que é o que levamos facendo en Ambar dende 1982. Grazas ó Concello de Ribeira por facilitarnos as cousas. Grazas a todas as empresas colaboradoras, é fundamental e non solo a nivel económico. Xerar un vínculo de colaboración é fundamental”, afirmaba la presidenta de Ambar, Milagros Rey.



Durante el evento estuvieron presentes varios concejales del Concello, así como miembros de la directiva de Ambar, acompañados de otros colaboradores de la carrera solidaria