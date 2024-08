La 43ª Romería de Neixón ofrecerá hoy una verbena y mañana una sardinada

Este domingo también habrá procesión por Quinteiro y Nine hasta Neixón y misa solemne en honor a la Virxe do Carme y a San Xosé durante la mañana, además de las actuaciones de los grupos de gaitas Os Pequenos do Barbansa, Trécola y Río de Anxo tanto por la mañana como en horario vespertino y del Dúo Rumbo Norte