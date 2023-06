Un abarrotado centro Lustres Rivas acogió la presentación de una curiosa “Toponimia de Ribeira” de Cabeza Quiles

Un abarrotado salón de actos del centro cultural Lustres Rivas albergó a última hora de la tarde de ayer el acto de presentación del libro “Toponimia de Ribeira”, un volumen de Fernando Cabeza Quiles publicado en la colección Terra Nomeada del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega y en el que se recoge y explica el origen y el significado de 215 entrada de la toponimia mayor de la capital barbanzana, con nombres de las parroquias y lugares que componen la capital barbanzana, así como los que designan la laguna de Carregal, la playa de Balieiros, la cumbre de Os Forcados y la isla de Sagres. El autor estuvo acompañado en el acto por el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes; el coordinador del Seminario de Onomástica de la RAG, Antón Santamarina; la presidenta de la Asociación Galega de Onomástica, la académica Luz Méndez; el presidente de Apatrigal, Carlos Fernández Coto; y la primera alcalde de alcalde en funciones de Ribeira, Mariola Sampedro.



Fernando Cabeza Quiles, que es uno de los principales divulgadores de la realidad toponímica del país y miembro de la Asociación Galega de Onomástica, entidad que colabora con la Academia en la edición de "Terra Nomeada", recordó que en su día propuso la posibilidad de que el topónimo Corrubedo tuviese la raiz prerromana "cor", que quiere dicir "piedra", y de la que proviene la palabra "croio". El autor señaló que esa hipótese, fue recogida en "Os nomes de lugar" (Edicións Xerais, 1992), se reprodujo en múltiples ocasiones, sin citarse la fuente, contribuyendo a difundir esa interpretación errónea y que trató de corregir en la primera edición, pero los ejemplares ya estaban impresos. Seguidamente, afirmo que el verdadero significado del nombre de este emblemático espacio sería "curro vello". "A partir dun posible curro veteru, teriamos en primeiro lugar un intermedio curro vedro 'curro vello'. Esta forma, ao desaparecer o seu último 'r' disimilación eliminatoria, algo frecuente ente vibrantes como as 'erres' na evolución do latín ao galego, e por disimilación vocálica, daría lugar a Corrubedo, nome tamén dun lugar do concello coruñés de Mazaricos e do lucense Currovedo", expuso.

Dado el riesgo para la navegación antigua que supondrían los bajos de la costa de Corrubedo, "o topónimo aparece con variantes en distintas fontes documentais medievais. A do cartógrafo mallorquino Angelino Dulcert no seu manual de navegación de 1339 cita precisamente o topónimo coa forma 'Corovedro', mentres que o 'Atlas Catalán' de 1375, atribuído ao xudeu mallorquino Cresques Abraham, rexistra 'Corovedre', formas todas elas que apoian a hipótese de que o nome proveña dun antigo 'curro vello'. O catastro do século XVIII recolle ademais a existencia na zona dunha peza terreo chamado 'Curro Grande', proba inequívoca da antiga presenza de curros na parroquia", agregó Cabeza Quiles.

Pé do Corniño

Otras realidades del paisaje desaparecieron hace poco y siguen también, de algún modo, vivas en la memoria que custodia la toponimia. Este filólogo indicó que es el caso de lugares como "O Pé do Corniño" o "Torreiro". Fernando Cabeza recordó que "o corniño era a gran pedra que aínda existía nos anos 80 nesta parte alta do monte a carón do colexio da parroquia de Carreira", y añadió que "a primeira parte do topónimo, 'O Pé', parece referirse á parte inferior do tal 'O Corniño'. Este é un claro diminutivo en -iño da palabra corno que, entre outros significados aínda ten o de 'cume, parte máis alta dun monte'. Á súa vez, a voz 'corniño' debe proceder dunha base prerromana oronímica 'com-' no sentido de esquina, punta, ángulo, cúspide, altura rochosa", propuso en la entrada de este topónimo.

Del "Torreiro" de la parroquia de Corrubedo, Cabeza Quiles aclaró que no debe su nombre, pese a la extendida creencia, a la existencia del faro, atendido por un farero o torreiro antes de su automatización. En realidad, afirmó que todos los "Torreiro" y "O Torreiro" gallegos se refieren al "terreiro, torreiro ou turreiro" como espacio amplio de tierra en donde, a modo de plaza, se celebran fiestas. "Este significado coincidía ata hai poucos anos coa realidade física do lugar, un punto de encontro comunitario con chan de terra situado a carón do porto", precisó el autor de "Topomimia de Ribeira". Pese a que este topónimo corrubedano no dejó rastro en la documentación antigua, "o desaparecido terreiro foi inmortalizado na fotografía do Voo Americano Serie B (1956-1957), cando aínda faltaban bastantes anos para que ocupase esa superficie de reunión veciñal o edificio da Casa do Mar de Corrubedo, inaugurado no ano 1988", recordó el filólogo.



Topónimos únicos

Luego, Fernando Cabeza indicó que Ribeira cuenta con varios topónimos únicos en el Nomenclátor de Galicia, como O Caramecheiro, que da nombre a un barrio situado al norte de la ciudad y al lado de la playa de Coroso. "Seguramente este nome se refira ao pequeno caracol terrestre, chamado na zona caramecha das dunas (Theba pisana). Recordamos nos anos 70 do século pasado persoas apañando este caracol, sinal de que se consumía e de que tiña certo valor comercial", contó el autor.

Otro topónimo del que dijo que sólo se registra en Ribeira es Listres: "O nome deste lugar da parroquia de Aguiño quizais teña que ver coa antiga existencia no lugar da planta chamada lesta, probable voz de orixe prerromana, que daría igualmente os topónimos Lista e Liste", propuso el filólogo. Este último también refiere el nombre de Cudieiros, en Palmeira, como un registro singular en el Nomenclátor de Galicia. "Pode vir de cutinarios e este do latín cŭtina. Estaría así relacionado coa palabra codia cŭtina, que é a parte externa endurecida do pan, do queixo, anaco de pan reseso, tona, parte exterior dalgunhas froitas, parte exterior que recobre o tronco e as pólas das árbores e, o significado directo que puido ter o topónimo, superficie dura da terra. En portugués hai códea como parte exterior dura, casca, costra e codio como costra da terra endurecida", detalló Fernando Cabeza.

En cuanto al nombre de la laguna de Carregal, el autor de "Toponimia de Ribeira" explicó que hace referencia a la abundancia de la caña silvestre llamada carrizo o cárrega, propia de los humedales o lagos y que antaño debió ser más abundante que actualmente en la laguna. De Balieiros indicó que es, por otro lado, un zootopónimo referido a las ballenas que antes frecuentaban las costas gallegas: "A súa abundancia na costa de Corrubedo aparece reflectida nunha atestación do ano 1577 do Arquivo do Reino de Galicia", apuntó este estudioso. Y del origen del orotopónimo Os Forcados considera que es bastante transparente, "xa que fai referencia á forma bifurcada do cume do monte que designa; mentres que o nome das illas de Sagres é probablemente un zootopónimo que se refire á abundancia dun tipo de falcón usado na cetraría medieval chamado en latín sacer e denominado polo vulgo sacre", destacó.