La ABE entrega sus bonos de la campaña de Navidad por importe de 3.000 euros

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) entregó los once premios por importe total de 3.000 euros en bonos de su campaña de Navidad y que, sin caducidad, se pueden utilizar en cualquiera de los 194 negocios asociados, correspondiéndole el de mayor cuantía -1.000 euros- a Oliva Filgueira por una compra realizada en Crisel Hogar. El resto de premiados fueron Flor Pérez, Valeria Ruiz, Susana Villar, Noelia Rebollido, Celia Piñeiro, Laura Santamaría,, Rosa Rodríguez, Paula Varela, Fernando González y Marcelo Pumar, con 200 euros en bonos ABE. El acto estuvo conducido por el presidente de la patronal pobrense, Daniel García, acompañado del vicepresidente, Javier Caamaño, y agradeció a lo galardon ados “o voso compromiso co comercio de proximidade ao realizar as compras na localidade, o cal redunda en beneficio do noso comercios e de todo o pobo”.

A la vez, García resaltó los datos de participación ya que, recordó que se registraron 7.082 tíckets de compra en la aplicación de sorteos y que correspondieron a compras de 1.431 clientes en los establecimientos asociados. "Este dato supón un récord absoluto en calquera campaña da ABE e afianza a aposta da entidade por utilizar métodos dixitais nos sorteos e promocións que realiza”, precisó García. También recordó que durante todo el ano los clientes pueden seguir registrando tíckets para conseguir premios del catálogo de puntos que está disponible para consultar en la web de la asociación empresarial. Para poder saber los puntos, los clientes reciben con cada registro un correo electrónico en el que se indican los puntos obtenidos con ese tícket y su saldo acumulado, y desde ese mismo e-mail se puede acceder a consultar el catálogo de obsequios y pedir el cambio de sus puntos.