Los abogados de oficio de Ribeira realizan una concentración silenciosa en reclamación de condiciones dignas

Los abogados del turno de oficio iniciaron hoy la primera huelga indefinida de su historia, convocada por el sindicato Venia, para reclamar unas condiciones laborales y salariales dignas. Una amplia representación de los letrados que prestan esos servicios en el partido judicial de Ribeira se concentraron de manera silenciosa este mediodía a las puertas del edificio de los juzgados de la capital barbanzana y simplemente exhibieron unos carteles en los que podía leerse "Pasarela al RETA, ya", ·Turno de oficio huelga indefinida", Reclamamos nuestros derechos para seguir defendiendo los tuyos", "Retribución digna y cotización retroactiva" y "Abogacía unida".

En primer lugar, indicaron que el principal derecho que están defendiendo y que consideran como el más importante es el de poder ir a la huelga, precisando que se está poniendo en duda que puedan hacerlo. Frente a esto último indicaron que las retribuciones de los abogados que sirven en el turno de oficio son equiparables, por analogía y en sentido amplio a las de los funcionarios -mediante un baremo aprobado administrativamente, reconocimiento del derecho por órganos integrados en la Administración, ausencia de libre elección del cliente, inexistencia de contrato de arrendamiento de servicios con su defendido y otros- y que por lo tanto deben gozar de los derechos a la libertad sindical y a la huelga.

Luis Fernández, portavoz de los abogados del turno de oficio de Ribeira, indicó que ellos realizan una función pública como es la asistencia jurídica gratuita reconocida constitucionalmente y que, sin embargo, no se les reconoce una igualdad de derechos respecto de otros muchos cuerpos, "sobre todo porque no tenemos una relación laboral, ni funcionarial, ni estatutaria con las administraciones". Agregó que, de tal modo, ellos como profesionales liberales pierden tiempo y dinero en realizar un servicio y una función pública "que no se ve debidamente recompensada".

Precisó que lo que sucede no es sólo una cuestión de retribuciones, como ha pasado con huelgas de otros sectores u operadores jurídicos. "Esta es una huelga en la que se busca establecer una serie de derechos no reconocidos, además de un incremento en los emolumentos que realmente son muy escasos. Es una vieja reivindicación y lo que se busca es que de verdad el Ministerio de Justicia o la Consellería de Xustiza reconozcan los derechos que los letrados adscritos al turno de oficio estamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo", subrayó Fernández.



Los abogados adscritos al turno de oficio reclaman su regulación jurídica y pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), retribuciones dignas abonadas en tiempo y forma, pago de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que han sido designados y de los tiempos de disponibilidad, abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio y que ante la denegación definitiva de la Asistencia Jurídica Gratuita es la Administración la que pagará al abogado y reclamará al ciudadano y no al profesional designado. Igualmente, solicitan la actualización anual de las retribuciones conforme al IPC; cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos; derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital; reducción de la carga burocrática; derecho a la formación gratuita; reconocimiento de la condición de autoridad y campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.