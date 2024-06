Abraham Benítez | “Me quedo con el premio de las personas a las que voy conociendo a través del deporte y del voluntariado”

Más de 150 eventos como organizador y en los que colaboró de forma altruista y la recaudación de más de 60.000 euros son las cifras de los últimos 20 años del carreirense Abraham Benítez a través del Deporte y del Voluntariado. A día de hoy, sigue organizando citas deportivas en las parroquias de Carreira, Aguiño y Castiñeiras y colaborando en otras actividades de Ribeira. De este año, destaca que fue seleccionado para organizar la andaina del Día da Saúde a través del Clínico y Ayuntamiento de Santiago, fue voluntario en los Xogos Autonómicos de Persoas con Diversidade Funcional en Vilagarcia y en los Special Olympics compostelanos y continúa estando muy implicado con la asociación Ambar de Ribeira. Incluso, su nombre figurará este próximo fin de semana en el XVIII Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte de Deportes de Barcelona con la presentación por parte de la psicóloga Mari Carmen González presentando un trabajo realizado por ambos sobre deporte inclusivo. Todo ello lo convierte, por ahora, en el voluntario más laureado de toda Galicia.

¿Por qué empezó a organizar eventos deportivos?

Comencé en mayo de 2004 en mi parroquia natal para promover y dar conocer Carreira a través del deporte. En menos de cuatro años la Carreira Popular Virxe da Guía ya era referente en toda Galicia. Incluso, en 2008 se llevó el premio al mejor evento deportivo, pues fue la carrera popular con más inscritos en la historia de Ribeira, superando los 1.700.

¿Cuál es la prueba de la que guarda mejor recuerdo de estos 20 años?

La Carreira da Guía me marcó mucho, incluso ha supuesto un antes y un después en mi vida. El pasado 30 de mayo se cumplieron dos décadas de aquel proyecto inicial, que ahora está más que consolidado. A partir del año siguiente se cambió la fecha de celebración para hacerla coincidir con el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, y de ese modo facilitar la participación, al tratarse de un día festivo. Fue el boom de las carreras populares y que se siga celebrando en una parroquia resulta muy importante, como lo es también que haya Deporte en las zonas del medio rural.

¿Cuál es el apoyo más importante que tiene para seguir organizando eventos, muchos de ellos con una finalidad benéfica?

Sin ninguna duda es el Ayuntamiento de Ribeira. Todos los alcaldes que ha habido en todo este tiempo, que fueron tres, y los ocho concejales de Deportes y los técnicos municipales siempre me han apoyado en todas las iniciativas que les he planteado.

¿Cuál ha sido el concejal de Deportes del que guarda mejor recuerdo de estas dos décadas?

Es una pregunta difícil de contestar, porque de todos ellos tengo buenos recuerdos y hasta el día de hoy todavía seguimos manteniendo contacto. Pero, con el que más aprendí y al que quizás le tengo más cariño es a Juan Luis Martínez Queiruga.

Durante los últimos años ha recibido multitud de premios y distinciones, ¿Con cuál se queda?

La verdad es que los premios, aunque son bien recibidos, duran el día en que te lo entregan. Por ello, sin duda alguna, me quedo con el premio de las personas a las que voy conociendo a través del Deporte y del Voluntariado.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Colaborar en la organización de la andaina de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, con su presidenta, María José Carreira, y todo su gran equipo de voluntariado al frente. Además, estamos pendientes de celebrar por primera vez el próximo 25 de julio un acuatlón popular en Aguiño con María Villar, del Club Natación Ribeira. Además, colaboraré con otras pruebas aportando los trofeos que elaboro de manera artesanal.

"Es una pena que no se siga haciendo una gala de Deportes en la ciudad, porque hay personas que bien merecen ser reconocidas"



El 14 de julio tendrá lugar la X Carreira pola Diversidade de Ambar y usted tiene mucho que ver con la prueba ¿Qué recuerdos tiene de ella y cómo se presenta este año?

Recuerdo que empezamos la psicóloga Mari Carmen González Hermo y yo en el 2015, y para mi fue un proyecto nuevo que, poco a poco, fue creciendo. Quiero destacar el desarrollo de la categoría Zapatilla Inclusiva, siendo Ribeira el eje de la diversidad en Galicia a través del deporte. Las expectativas para la décima edición son buenas, y esperamos superar los 123 inscritos en la categoría absoluta en 2023 y, si es posible, que algún atleta pulverice el record de la misma, y rebasar los 80 participantes en la andaina.

En estos 20 años ha trabajado con muchas asociaciones. ¿Cuáles son las más destacadas? Entre los voluntarios, ¿con cuáles se queda?

Entre las principales entidades con las que he tenido el placer de trabajar me quedo con la Asociación de Veciños de Carreira, que me ponen las cosas más fáciles, así como con Special Olympics de Santiago. En cuanto a los voluntarios resulta muy difícil que me quede sólo con algunos pero, si tengo que hacerlo, me gustaría destacar a Manolo Castiñeiras, José López y Belén Callón.

De todo lo relacionado con la celebración de pruebas deportivas, ¿qué es lo que más destaca?

Los entrenadores. Ribeira tiene un abanico de muy buenos entrenadores, que disfrutan con lo que hacen, y eso se nota por todos los resultados de estos últimos años. Es una pena que no se siga haciendo una gala de Deportes en la ciudad, porque hay personas que bien merecen ser reconocidas.

Con la estrecha relación que mantiene con el mundo del Deporte, ¿se le ha ocurrido presentarse para ser concejal de esa área?

En los últimos años hubo rumores de que yo iba a ser el próximo concejal de Deportes de Ribeira. Pero, en primer lugar, tendría que estar en un partido político, cosa que no ocurre, y después presentarme y ser elegido. No sé lo que pasará dentro de unos años pero, por ahora, lo veo muy lejos.