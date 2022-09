La académica María José Lojo, con raíces en Boiro, reivindica a los gallegos en la construcción de la identidad argentina

María Rosa Lojo, argentina con raíces familiares en Boiro, pronunció ayer su discurso de ingreso en la Real Academia Galega (RAG), como miembro de honor, en el que compartió con el público una parte fundamental de su historia personal, que a la vez es colectiva: la de la búsqueda de la memoria familiar y de sus raíces gallegas, un legado que impregna buena parte de su obra literaria. En 1999 escribió por primera vez un texto que es testigo del homenaje del exilio republicano español y en el que se definió como “exiliada filla”. “Sucede que, con distintos matices, existía un proxecto fundamental para os meus pais e para nós: volver. Pero, ¿como se regresa a onde xamais se estivo?”, indicó la escritora y crítica literaria, que es una de las principales figuras de las letras argentinas contemporáneas. En su intervención, hizo una reivindicación de la contribución gallega a la identidad argentina y un recorrido por el Buenos Aires de Castelao, Luis Seoane, Maruja Mallo o Amparo Alvajar. y destacó los vínculos que siguen a tejerse entre ambas márgenes del Océano Atlántico. “As redes afectivas e intelectuais da migración nunca se cortaron”, expresó Lojo.





Como en sus libros, Lojo asumió su ingreso en la RAG con el propósito de desarrollar “unha función especialmente fermosa, porque se desempeña ao entrelazar mundos e reunir horizontes”. “Implica ser extraterritorial ou pluriterritorial e estar de xeitos distintos en varios puntos ao mesmo tempo”, reflexionó la autora. De su madre heredó su amor por los libros, pero en el lugar en el que se fijó fue en el de su padre, natural de Boiro. “Por iso me defino tamén, especialmente, como galega filla”, confesó la académica, que tituló su discurso “Unha galega filla en Buenos Aires”. “Os relatos do meu pai da aldea, da casa, do río, eran o meu taiel ou tayül, o meu canto da liñaxe. Este canto que, segundo a nación mapuche, vincula cada ser e cada familia coa súa identidade ancestral dentro do cosmos, coa cadea de xeracións pasadas e vindeiras, e revela a asociación entre os humanos e os elementos naturais cos que se emparentan”, comparó la autora, en cuya obra la huella de la herencia paterna dialoga con elementos de la cultura de los pueblos indígenas de Argentina.





El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, le dio respuesta a la nueva académica en nombre de la institución. Más allá de la dimensión literaria de María Rosa Lojo, con ficciones en busca de las raíces como “Árbol de familia” (2010) y “Todos éramos hijos” (2014), destacó la dimensión científica, como investigadora y crítica literaria, con trabajos sobre la huella gallega en América como “Los gallegos en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa”, y su faceta como divulgadora y activista a favor de la cultura gallega y de la memoria de Galicia.