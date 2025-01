Activado el Plan Camgal en fase de emergencia de nivel mínimo por un vertido de hidrocarburo en la costa de A Pobra

La sala del Servizo de Gardacostas de Galicia activó esta mañana el Plan Territorial de Contaminación Marina Accidental de Galicia en fase de alerta (Plan Camgal) por la aparición de una mancha de hidrocarburo en A Pobra do Caramiñal, a la altura de A Ribeiriña. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia tuvo constancia de los hechos alrededor de las cinco de la tarde de ayer, cuando un particular contactó con el número único de emergencias para informar de un posible vertido de gasóleo desde una nave abandonada hasta el mar. Nada más recibir el aviso, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica gallega pusieron la situación en conocimiento de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de los Bomberos de Ribeira y de la Policía Local de A Pobra.

La asociación de vecinos de A Ribeiriña y O Conchido denuncia que ese vertido procede de las ruinas de la antigua Hadasa, precisando que hace tres semanas empezaron a verter al mar un derivado de petróleo natural y que con el paso de los días se fue haciendo más grande. "Levamos acarrexando 22 anos de angustia coas ruinas da antiga Hadasa, tamén coñecida como a fábrica do cheiro. Este último ano convertiuse en mentiras, medo, perigo e un gravísimo problema de contaminación", manifestó su presidente, Samuel Domínguez Vázquez. También señaló que desde que él y otros compañeros cogieron las riendas de este colectivo vecinal "sempre foi unha problemática que lle trasladamos ao Concello. A resposta que recibimos foi sempre a mesma, que para eles tamén era unha preocupación, pero que non había cartos para facerse cargo da compra", pese que tras hablar con uno de los acreedores que tiene actualmente la nave les dio a conocer su precio -menos de 200.000 euros- "que consideramos totalmente asequible para o Concello da Pobra", precisó.

Domínguez Vázquez recordó que el pasado 28 de noviembre acudieron con una representación de los vecinos a un pleno de la corporación municipal en el que se presentó una moción por parte del único grupo municipal que integra la oposición, el PP, que planteaba la adquisición por parte da oposición, y que el cuatripartito tumbó, pero mostró intención de “facer algo”. El presidente de la asociación vecinal manifestó que "o que alí vivimos non só foi unha resposta negativa, senón unha falta de respeto por parte dos concelleiro do Goberno, pois chegouse a afirmar que nunca se preocuparan polo prezo desta". Añadió que, Costas se hace cargo del derrumbe de la nave sempre y cuando el Ayuntamiento la adquiera y se le cedan 20 metros desde el litoral , y que los propietarios de la fábrica les comentaron que le ofrecieron la nave a la Administración local pobrense, pero que nunca obtuvieron respuesta, pese a que "o prezo é asequible". manifestó que desde el Ayuntamiento de A Pobra se están levando a cabo otras compras por precios similares y que , en este caso, "trátase dun dos maiores espazos que o Concello podería adquirir e porque se eliminaría un problema de seguridade para todas as persoas, non só que vivan aquí senón que tamén pasen por esta zona".

Desde la asociación de vecinos de A Ribeiriña y O Conchido señalaron que en la tarde de ayer tuvieron que acudir hasta ese lugar agentes del Seprona, Augas de Galicia, Policía Local y Protección Civil, junto con el alcalde y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Pobra debido a que "a mancha era inmensa", dijo Samuel Domíngue, quien añadió que también se avisó a Salvamento Marítimo y Gardacostas de Finisterre. "Estamos falando de que a cantidade de fuel que pode haber baixo terra é inmensa, supoñendo un gravísimo problema para a nosa ría", Por todo ello, este colectivo vecinal convoca una manifestación para este sábado, día 11 de enero, por el casco urbano de A Pobra para "facer presión a propietarios e administracións públicas responsables" para poner solución a este grave problema".