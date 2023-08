Los actos en honor a la Virxe do Carmen protagonizaron el programa de las Festas do Verán, que terminan hoy

Ribeira sigue con sus Festas do Verán y ayer fue un día muy importante, pues tuvieron lugar los actos en honor a la Virxe do Carmen. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el alcalde, Luis Pérez Barral, fueron algunas de las autoridades políticas que acompañaron al sector. El programa continúa hoy con actos litúrgicos en honor a San Pedro, el espectáculo “Neutrx” y la actuación de la orquesta Finisterre. Como colofón, la ciudad disfrutará de un espectáculo pirotécnico. Además, el Concello anunció ayer que la atracción Super Mario reabrió tras el accidente ocurrido el pasado viernes. Fuentes municipales detallaron que se inspeccionaron las condiciones de seguridad para “propor medidas correctoras”. Así, se inutilizó el movimiento de la plataforma oscilante para impedir que un niño meta los dedos y los técnicos certificaron que podía reabrir.