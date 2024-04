El acusado del crimen machista de Palmeira reconoce ante la jueza que mató a su expareja Andrea Yturry

Respecto a lo ocurrido en torno a las cinco de la tarde del pasado 19 de marzo en la vivienda de la planta baja de la Rúa Doutor Torres, en el principal núcleo de población de Palmeira, Jhul Príncipe indicó que, tras acuchillar a su expareja de 24 años, llamó a su hermana para comunicarle que tenía muerta a su lado a Andrea Melithza Yturry Alave, pero no le precisaba que la había matado -algo que si reconoció ayer-, y que iba a suicidarse tras lo ocurrido. Sin embargo, según sostuvo, esa llamada no la hizo con la intención de que se avisase a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios sanitarios y de emergencias, que cuando llegaron se encontraron con el cadáver de la chica en el suelo de la cocina y a su lado estaba Jhul Príncipe con la cabeza ladeada, postura en la que le quedó tras desmayarse al clavarse un par de veces el cuchillo en el cuello, y que, de esa manera, accidentalmente taponó la herida, con lo que no se desangró tanto. Según parece, fue la hermana del investigado la que, tras recibir esa llamada, contactó con la madre de Andrea Yturry para comunicarle lo que él le había dicho. Además, antes de intentar suicidarse, Jhul llamó por teléfono a otra persona para despedirse de ella, al considerarla como un buen amigo.