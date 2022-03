Advierten del grave deterioro del parque biosaludable de Cabo de Cruz y de los riesgos que supone

El parque biosaludable de Cabo de Cruz, situado en unos terrenos por detrás de la casa del mar, tiene de todo menos salud. Eso es lo que consideran numerosos vecinos de esa zona del municipio boirense, y por ese motivo dieron traslado de su malestar, su preocupación y sus quejas a Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro), que sostiene que se trata de una situación que atribuye a la “total desidia do Goberno local”. Los afectados subrayan que su estado supone un grave riesgo para sus usuarios debido a la falta de mantenimiento y reparación de sus aparatos.



Desde ICBoiro recalcan la necesidad que tienen las personas mayores de realizar ejercicio físico para mejorar funciones como el equilibrio, la elasticidad, la movilidad y la agilidad de su cuerpo. “Parécenos lamentable e vergoñenta o estado no que se atopan os aparellos biosaudables, non só porque están oxidados senón tamén pola gran cantidade de aparellos que están rotos e inservibles”, señalan desde la formación liderada por José Antonio García, precisando que “no Concello sabían que era necesario un mantemento constante debido que están cerca do mar e nunca se lle fixo nada, deixando todo abandonado”. Por eso, insta al Ejecutivo local a efectuar labores de conservación y reparación de este y el resto de los parques biosaludables que hay en el municipio y que, con la llegada del buen tiempo, vecinos y turistas salen a la calle a hacer deporte al aire libre, “e de ahí a importancia de que estes espazos estean en óptimas condicións para o seu uso e goce”, agregaron desde ICBoiro.



Desde dicha formación política puntualizaron que su en futuras instalaciones de nuevos parques biosaludables no se cuidan y no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado y de manera habitual para evitar a su deterioro “ao longo do tempo suporán máis custes para as arcas municipais en caso de ter que proceder a actuacións futuras de maior envergadura e que son perfectamente evitables”. l